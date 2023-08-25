普里戈津墜機身亡案 ：尋到10具屍體 飛機黑匣子

墜機身亡

俄羅斯 – 俄羅斯調查人員8月25日宣布，他們已找到普里戈津乘坐的飛機失事中10名遇難者的屍體，以及墜機的飛行記錄儀。調查人員還表示， “已經從飛機失事現場找到了 10 名遇難者的屍體。正在進行確定死者的身份。調查人員已扣押了黑匣子，並對現場進行了詳細檢查。”

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克里姆林宮8月25日稱，俄羅斯僱傭軍瓦格納頭子普里戈津（Yevgeny Prigozhin）被殺的指控是“絕對的謊言”。但克里姆林宮拒絕明確證實普里戈津的死亡，理由是需要等待核實結果。

俄羅斯航空當局表示，瓦格納僱傭軍組織頭目普里戈津乘坐的一架私人飛機於23日在莫斯科西北部墜毀，無人生還。

24日，俄羅斯總統普京向普里戈津的家人表示哀悼。路透社說，普京的講話用的是過去時態。

普京援引“初步信息”稱，普里戈津及其在瓦格納僱傭軍組織中的高級助理均已喪生，普京在讚揚普里戈津的同時也說，普里戈津也犯了一些“嚴重錯誤”。

俄羅斯總統普京還表示，“據我所知，他昨天才從非洲回來”。

令人無法理解的巧合是，墜機事件距離普里戈津領導針對軍方領導人的叛變失敗正好兩個月。