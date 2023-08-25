墜機死亡

法國記者：普里戈津墜機死亡事件真相不清

俄羅斯 – 俄羅斯民航當局稱，普里戈津和其他六名乘客乘坐的飛機周三從莫斯科起飛後不久墜毀，機上還有三名機組人員。救援人員發現了10具屍體，機上的黑匣子。

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Un homme inspecte un morceau de l'avion d'Evgueni Prigojine après le crash, le 23 août 2023.
Un homme inspecte un morceau de l'avion d'Evgueni Prigojine après le crash, le 23 août 2023. AP
作者： 法廣
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據法國《世界報》莫斯科通訊員維特金（Benoît Vitkine）發回的報道，這樣離奇的空難引發很多不同的說法。一些互聯網上出現過有第二架飛機的說法。網民依據這個消息猜測普里戈津還活着。《法國世界報》莫斯科通訊員維特金錶示，這架飛機起飛後返回了莫斯科，然後飛往阿塞拜疆。如果我掌握的消息屬實的話，這與瓦格納組織毫無關係。

他還表示，社交應用程序Telegram也曾經提及過有第二架飛機的報道。但後來也改口說，普里戈津的確已經死亡。

美國和西方官員8月24日表示，美國情報部門的初步評估認為，俄羅斯僱傭軍首領葉夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的墜機是由蓄意爆炸造成的。

其中一名官員說，初步評估認定普里戈津“很有可能”是被襲擊的目標，這場爆炸符合普京“長期以來試圖讓其批評者噤聲的做法”。

這些官員因未被授權發表評論而要求匿名，他們沒有提供是什麼造成爆炸的任何細節，據信爆炸還炸死了普里戈津的幾名副手，以報復兩個月前挑戰普京權威的兵變。

據一名官員稱，美國官員沒有任何信息表明有地對空導彈射向這架私人飛機。

周四，在五角大樓例行記者會上，國防部發言人帕特里克·萊德(Patrick Ryder)准將在回答問題時說，有媒體報道說，這架飛機是被地對空導彈擊落，但是美方的評估認為，這一信息是不準確的，沒有跡象顯示當時有一枚地對空導彈。

 

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