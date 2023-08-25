法國記者：普里戈津墜機死亡事件真相不清

墜機死亡

俄羅斯 – 俄羅斯民航當局稱，普里戈津和其他六名乘客乘坐的飛機周三從莫斯科起飛後不久墜毀，機上還有三名機組人員。救援人員發現了10具屍體，機上的黑匣子。

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據法國《世界報》莫斯科通訊員維特金（Benoît Vitkine）發回的報道，這樣離奇的空難引發很多不同的說法。一些互聯網上出現過有第二架飛機的說法。網民依據這個消息猜測普里戈津還活着。《法國世界報》莫斯科通訊員維特金錶示，這架飛機起飛後返回了莫斯科，然後飛往阿塞拜疆。如果我掌握的消息屬實的話，這與瓦格納組織毫無關係。

他還表示，社交應用程序Telegram也曾經提及過有第二架飛機的報道。但後來也改口說，普里戈津的確已經死亡。

美國和西方官員8月24日表示，美國情報部門的初步評估認為，俄羅斯僱傭軍首領葉夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的墜機是由蓄意爆炸造成的。

其中一名官員說，初步評估認定普里戈津“很有可能”是被襲擊的目標，這場爆炸符合普京“長期以來試圖讓其批評者噤聲的做法”。

這些官員因未被授權發表評論而要求匿名，他們沒有提供是什麼造成爆炸的任何細節，據信爆炸還炸死了普里戈津的幾名副手，以報復兩個月前挑戰普京權威的兵變。

據一名官員稱，美國官員沒有任何信息表明有地對空導彈射向這架私人飛機。

周四，在五角大樓例行記者會上，國防部發言人帕特里克·萊德(Patrick Ryder)准將在回答問題時說，有媒體報道說，這架飛機是被地對空導彈擊落，但是美方的評估認為，這一信息是不準確的，沒有跡象顯示當時有一枚地對空導彈。