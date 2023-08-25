西班牙足協主席女足世界盃冠軍捧杯時親吻了功勳隊員引火燒身但拒絕辭職

西班牙/女足世界盃/問題之吻

西班牙足協(RFEF)主席路易斯·魯維亞萊斯在西班牙女隊贏得世界盃後因親吻足球運動員珍妮·埃爾莫索(Jenni Hermoso)的嘴唇而被眾人譴責並施壓要他辭職道歉，但他拒絕下台，說準備與政府攤牌。

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據路透社今天報道稱，西班牙足協主席陷接吻醜聞但拒絕辭職。魯維亞萊斯(Luis Rubiales)周五在西班牙自由聯邦緊急會議上發表講話，抱怨“假女權主義者”“試圖殺死他”。他將這個吻描述為“輕輕一碰”，是“自發的、相互的、欣快的、雙方同意的”。他說，“如果雙方同意的話，我會離開這裡嗎？我不會辭職。我會戰鬥到最後。”

魯比亞萊斯如此說時，贏得了以男性為主的與會者的掌聲。

但西班牙政府表示，將把這一事件提交給體育法庭，如果庭審能證明這一吻是非自願的，他可能會根據社會黨去年提出的性暴力法接受審判。

不過，西班牙足協主席的講話立即遭到代理勞工部長約蘭達·迪亞茲的譴責，稱此“不可接受”。迪亞茲在社交媒體上寫道：“政府必須採取行動並採取緊急措施：男子氣概行為有罪不罰的現象已經結束。魯維亞萊斯不能繼續當值。”

46 歲的魯維亞萊斯在演講中表示，埃爾莫索是第一個發起身體接觸的人，她擡舉他的臀部將他擡高離地面。他說他問赫爾莫索是否可以給她“輕輕一吻”，她說“好吧”。

周日在澳大利亞悉尼舉行的世界盃決賽中，魯維亞萊斯以 1-0 擊敗英格蘭隊，當時球員們正在領取獎牌，事件發生後的一周內，對魯維亞萊斯行為的批評不斷增加。當球員們列隊經過時，魯維亞萊斯抓住了埃爾莫索的頭，在她的嘴上印下一吻。

埃爾莫索在周三的一份聲明中表示，她的工會正在努力捍衛她的利益，工會稱此類行為“永遠不應逍遙法外”，隨後國際足聯於周四對他啟動了紀律程序。

據路透社說，魯比亞萊斯最初對這些強烈批評做出了挑釁的反應，稱他的批評者都是“白癡”。但他很快就反悔，發布了一段從悉尼飛回時錄製的道歉視頻。

但他的道歉顯然沒有得到重視因為總理佩德羅·桑切斯稱他的道歉“不夠” 。西班牙足協地區領導人周四在馬德里舉行了一次危機會議，開始討論魯維亞萊斯的未來和潛在繼任者的選擇。