世界冠軍西班牙女足隊集體嘩變：吻功勳隊員嘴唇的足協主席一日不辭職就拒不踢球

西班牙/體育/盧比亞萊斯

西班牙足協在接吻引發軒然大波繼續鬧大。西班牙女隊發生嘩變。在周五晚上通過 FUTPRO 工會發出的聯合聲明中，包括埃爾莫索在內的所有 23 名杯賽冠軍球隊以及其他 32 名球隊成員均表示，在魯維亞萊斯仍擔任足協主席期間，他們不會參加國際比賽。魯維亞萊斯稱唇吻得到埃爾莫索同意，是溫馨的。但埃爾莫索反駁說是非自願是被性侵。她的話得到全體隊員的支持。

廣告 繼續瀏覽後續

西班牙足協周六表示，周六將採取法律行動捍衛主席路易斯·魯維亞萊斯顏面與清白。西班牙女足世界盃奪冠後，魯維亞萊斯因抓住明星球員珍妮·埃爾莫索的頭並親吻她的嘴唇而面臨風暴般的批評。

該聯合會在凌晨發表的一份聲明中表示，這將表明赫爾莫索或為她發言的人所指發生的事情存在謊言。西班牙皇家足協網站上的聲明表示，將採取法律行動捍衛魯維亞萊斯的榮譽，但沒有透露行動的內容。

盧比亞萊斯周五拒絕因其上周日在悉尼的行為而辭去西班牙足協主席一職，並試圖為自己的行為辯護，並稱這一吻是“自發的、相互的、欣快的和雙方同意的”。

但當事人隊員埃爾莫索說，她不同意這個吻，並感到“很脆弱，是侵略的受害者”。她贏得了西班牙政府的支持。雖然西班牙政府不能解僱魯維亞萊斯，但西班牙政府強烈譴責了盧比亞萊斯的行為，並稱正在採取行動，希望通過體育法庭的法律程序讓盧比亞萊斯停職。

此間，西班牙女隊也發生了嘩變。在周五晚上通過 FUTPRO 工會發出的聯合聲明中，包括埃爾莫索在內的所有 23 名杯賽冠軍球隊以及其他 32 名球隊成員均表示，在魯維亞萊斯仍擔任足協主席期間，他們不會參加國際比賽。

在同一份聲明中，埃爾莫索否認了魯比亞萊斯關於他給她的吻是雙方同意的說法，並寫道：“我想澄清的是，正如圖像中所見，我從未同意他給我的吻，而且，當然，我在任何情況下都沒有試圖推翻盧比亞萊斯”。

該聯合會在周六早些時候的聲明中表示：“考慮到 FUTPRO 聯盟新聞稿內容的嚴重性，RFEF 和主席將採取相應的法律行動。”

盧比亞萊斯也發表聲明並附有上周日活動的四張照片，據說這些照片說明了魯維亞萊斯的論點，即埃爾莫索抓住了他的臀部並與其他隊員把盧比亞萊斯高舉拋向空中慶賀。

據路透社說，人們曾普遍預計魯比亞萊斯將在昨天的聯合會緊急會議上辭職。但相反，他反覆表示他不會退出，並抱怨“假女權主義者”“試圖殺死我”。

西班牙代理勞工部長約蘭達迪亞茲稱他的講話“不可接受”。她在社交媒體上寫道：“政府必須採取行動並採取緊急措施：男子氣概行為有罪不罰的現象已經結束。魯維亞萊斯不能繼續任職。”

近年來，性別問題已成為西班牙的一個突出話題。數萬名婦女參加街頭遊行，抗議性虐待和暴力。

社會黨領導的聯合政府主持了法律改革，包括同工同酬、墮胎、性工作和變性人權利等方面的改革。