國際足聯開“槍”：吻人的西班牙足協主席遭停職

西班牙/世界盃女足/魯維亞萊斯

世界足球管理機構國際足聯周六表示，已暫停西班牙足協主席魯維亞萊斯三個月內從事所有足球相關活動，國際足聯調查他在西班牙隊比賽獲得世界冠軍後親吻球員埃爾莫索嘴唇的事件。

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國際足聯在關於紀律委員會主席豪爾赫·伊萬·帕拉西奧稱所採取的暫停國內和國際活動的決定從周六起立即生效。

國際足聯周四就盧比亞萊斯上周日在悉尼的行為啟動了紀律處分程序。

魯維亞萊斯對這個吻一直表現出挑釁態度，認為這是雙方自願的。周六早些時候，他領導的西班牙足球協會表示將支持他。但埃爾莫索、她的隊友以及西班牙政府都譴責這一吻是不受歡迎的。

然而，在國際足聯發表聲明後，西班牙皇家足球聯合會（RFEF）發言人表示“我們尊重國際足聯的所有聲明”。

在國際足聯採取行動前幾個小時發表的一份聲明中，西班牙足球協會表示，埃爾莫索或她發言的人對所發生的事情撒了謊。西班牙足協表示，將採取適當的法律行動來捍衛魯比亞萊斯的榮譽，但沒有說明行動的內容。

盧比亞萊斯周五拒絕辭去西班牙足協主席一職，試圖為自己的行為辯護，並稱這一吻是“自發的、相互的、欣快的和雙方同意的”。

被親吻的埃爾莫索說，她不同意這個吻，並感到“很不舒服，她是侵略行為的受害者”。