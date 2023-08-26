尼斯湖怪獸之謎：追謎者啟動半世紀以來最大搜索探秘行動

尼斯湖怪獸之謎

位於英國蘇格蘭高地北部的大峽谷中的尼斯湖是否確實有怪獸存在的謎團幾個世紀以來，始終吸引無數追謎者的好奇。8月26日，一支由志願者組成的尼斯湖探險團體與尼斯湖水怪展覽中心聯合，於26日發起最近50年來最大規模的搜尋活動，希望藉助先進技術手段，破解尼斯湖怪獸之謎。

資料圖片：1934年刊登在英國《每日郵報》上的照片雖然事後證明完全是捏造，但卻讓尼斯湖怪獸傳說從此傳遍世界。

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法新社26日發自位於尼斯湖畔小鎮德拉姆納德羅希特的報道，引述尼斯湖探險團體成員 阿蘭-麥肯納（Alan McKenna）介紹說，配有熱掃描儀的無人機、配有紅外線攝像頭的船隻、探測水下聲波的聽水器等等，所有可能發揮作用的器具手段都參與這次搜尋活動。目的仍然是記錄、研究和分析各種難以解釋的自然行為和現象。法新社報道介紹指出，研究人員認為，熱掃描儀有可能幫助測驗出任何不正常的動向，水聽器色可以在水深240公尺的尼斯湖水下偵測到一切非正常的聲波。

這次活動重新掀起尼斯湖怪獸探秘熱潮。為了這次大規模搜索探秘活動，組織者此前一度招募志願者，以便在本周末協助觀察水中或其它任何難以解釋的現象。不過，追謎者如此之多，組辦方不得不停止了報名活動。

尼斯湖水怪展覽中心負責人保爾-尼克遜（Paul Nixon）向法新社表示，這個周末將是以前所未有的方式，展開水下搜索探測。

不過，此前眾多的搜索和科學調查均未能找到怪獸蹤跡。這次搜尋活動會帶來怎樣的結論令人期待。

尼斯湖怪獸的傳說由來已久。最早的文字記錄出現在公元565年一個在蘇格蘭傳教的愛爾蘭僧人的傳記中。自1933年起，陸續有媒體報道所謂的奇異現象。但尼斯湖怪獸傳說真正引起全世界關注，是1934年《每日郵報》發表的一名英國醫生拍攝的所謂照片。畫面上有一隻長脖頸浮出水面。儘管事後證明，這張所謂照片完全是編造惡搞，但尼斯湖怪獸引發的全球熱潮從此一發不可收拾。

根據尼斯湖展覽中心的統計，迄今為止，已經至少有1100次正式的觀測活動。而這個始終無法證實蹤跡的怪獸每年吸引世界遊客，給蘇格蘭帶來數以百萬英鎊的經濟效益。