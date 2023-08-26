德國經濟面臨再次衰退

德國經濟停滯不前，甚至可能再度衰退。

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據德國電視一台報道，德國經濟仍然沒有獲得動力。據德國聯邦統計局周五公布的數據，四月到六月的國內生產總值保持在上季度水平。統計學家由此證實了七月底報告的停滯狀況。

德國出口下降了1.1%，進口則停滯不前。人們期待的春季復蘇未能實現。在此前的冬季半年裡，德國經濟連續兩個季度萎縮，陷入所謂技術性衰退。

經濟學家表示，未來數月的前景已變得陰雲密布。根據德國央行最新月度報告，德國當前夏季季度經濟產出可能基本保持不變。經濟研究機構和不少銀行經濟學家甚至預測，歐洲最大經濟體2023年整體將小幅萎縮，從而陷入衰退。工業低迷狀況可能會進一步波及服務業。英國《經濟學人》雜誌最新一期頭版因此問道：“德國是歐洲病夫嗎？”

德國工商會（DIHK）主席阿德里安表示，“我們的國家不再是增長引擎，而是剎車。”作為歐洲最大經濟體，德國面臨一些根本問題：能源價格高漲、技術工人日益短缺以及基礎設施缺乏。阿德里安認為，應減少官僚主義和簡化審批程序，以促進經濟。

其它專家也認為，德國經濟形勢困難，面臨許多結構性挑戰，因為經濟經歷了兩次深刻的危機，首先是疫情帶來的供應鏈問題和生產下滑，然後是俄羅斯發動烏克蘭戰爭引發的能源危機。德國是能源密集型產業，高能源價格對德國的打擊比對其他國家更為嚴重。同時，能源危機中數十億美元的援助使德國國家預算在今年上半年陷入嚴重赤字。據德國聯邦統計局的數字，德國支出比收入多出了421億歐元。但德國於2023年上半年還是遵守了歐洲債務規定。

據德國電視一台當天繼續報道，德國經濟前景繼續暗淡。根據德國Ifo經濟研究所周五公布的數據，八月份德國商業景氣指數為85.7，低於七月份的87.4。八月份德國企業的萎靡情緒超出預期。商業景氣指數連續第四個月下跌，加劇了人們對德國經濟可能在一年之內第二次陷入衰退的擔憂。

德國專家對目前德國的經濟形勢評估降到2020年8月以來最低水平，德國企業對未來六個月的預期也越來越悲觀。受通脹和融資成本高企以及出口下降的影響，德國經濟在去年冬天陷入衰退。

Ifo所長福斯特表示，“德國經濟尚未走出困境。” 德國經濟部長哈貝克表示，“限制性的利率環境和疲軟的全球經濟，尤其是中國的發展狀況，使我們作為出口國舉步維艱。”

德國央行合作銀行分析師尼格什說：高利率、居高不下的物價和低迷的外貿將在下半年繼續拖累德國經濟。這意味着，德國經濟很可能在今年最後兩個季度再次陷入衰退。