普里戈津死了 傳普京要瓦格納士兵簽效忠保證書

俄羅斯/普京/瓦格納

瓦格納僱傭兵組織頭目普里戈津在一場致命的飛機失事後喪生，俄羅斯總統普京命令瓦格納戰士簽署效忠俄羅斯國家的誓言。

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據克里姆林宮表示，西方關於普里戈津已被總統命令殺害的說法是“絕對的謊言”後，普京於周五簽署了這項立即生效的法令。克里姆林宮拒絕明確證實普里戈津死亡，稱需要等待檢測結果。

俄羅斯航空當局表示，普里戈任乘坐的一架私人飛機於周三晚上在莫斯科西北部墜毀，無人生還，而此時正是他領導針對陸軍首領的叛變失敗兩個月後。普京總統周四向事故遇難者家屬表示哀悼，並用過去時態談到普里戈津。普京引用“初步信息”表明普里戈津和他的瓦格納高級同僚全部喪生，並在讚揚普里戈津的同時表示他也犯了一些“嚴重錯誤”。

普京對瓦格納和其他私人軍事承包商的員工實行強制宣誓，這是一個明確的舉措，目的是將這些團體置於更嚴格的國家控制之下。

據路透社說，該法令發布在克里姆林宮網站上，要求任何代表軍隊開展工作或支持莫斯科所謂的在烏克蘭的“特別軍事行動”的人必須正式宣誓效忠俄羅斯。

法令中稱，誓言是為保衛俄羅斯奠定精神和道德基礎的一步，宣誓者承諾嚴格遵守指揮官和高級領導人的命令。

西方政界人士和評論家在沒有提供證據的情況下暗示，普京下令殺死普里戈津是為了懲罰他在6月23日至34日發動反對軍隊領導層的兵變，這也是普京自1999年上台以來對自己統治的最大挑戰。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫周五表示，這一指控和許多其他類似指控都是錯誤的。

英國軍事情報部門周五表示，尚無確鑿證據表明普里戈津曾在飛機上，但“極有可能”他已經死亡。

五角大樓表示，其初步評估是普里戈津被殺。

俄羅斯 Baza 新聞媒體在執法機構中擁有良好的消息來源，該媒體報道說，調查人員正在關注一種理論，即飛機上可能安放了一兩枚炸彈。