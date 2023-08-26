“海洋維京號”又搜救起數百地中海難民

地中海/移民/“海洋維京號”

根據位於法國的人道主義非政府組織 SOS 地中海救援組織宣布，該組織租用的救護船“海洋維京號”兩天內在利比亞和突尼斯附近的國際水域救起了 438 名遇險移民。

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據該該非政府組織上午宣布，周四已從三艘船上救起 "272人"，其中包括 "32名無人陪伴的未成年人、9名嬰兒和5名殘疾人"，他們"代表了23個國籍"。

周五晚些時候，地中海 SOS 表示，在 "與意大利海岸警衛隊協調，在突尼斯和蘭佩杜薩之間的搜救區協助多艘遇險船隻並疏散倖存者 "之後，該組織又救起了 136 人。

該非政府組織說，目前船上共有 438 名倖存者。該船現在正駛向意大利北部的熱那亞，這是意大利當局指定的讓倖存者上岸的偏遠安全港口。

據國際移民組織（IOM）稱，地中海中部是世界上最危險的移民路線。據該聯合國機構估計，自2023年初以來，已有2,013名移民在此海域失蹤，2022年全年失蹤人數為1,417人。

今年 6 月，地中海發生了一起被稱為最嚴重的移民沉船事故，造成至少 82 人喪生。

據法新社稱，7 月，"海洋維京 "號被意大利當局扣留了 10 天。意大利指責該船存在安全缺陷，但該船於 7 月 21 日獲准再次啟航。