烏克蘭再放無人機襲擊莫斯科？

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯今天指控烏克蘭兩架無人機越境襲擊，其中一架在莫斯科不遠的上空被攔截擊落。另一架無人機在與烏克蘭接壤的邊境地區被擊落。本星期稍早，俄羅斯報告一架烏克蘭的無人機襲擊莫斯科，在當地商業區的一棟摩天大樓遭攔截墜毀，但摧毀了樓房窗戶。分析稱疑似烏克蘭無人機或能輕鬆抵達莫斯科。

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莫斯科市長周六早些時候報告，俄羅斯防空部隊在夜間擊落了一架接近莫斯科的無人機。據他的報告，"昨晚，防空部隊在 Istrinskii 區摧毀了一架接近莫斯科的無人機。

而俄羅斯國防部發表聲明稱，周六上午，俄羅斯防空部隊在與烏克蘭接壤的別爾哥羅德州切別金諾區擊落了另一架烏克蘭無人機。

俄羅斯還指責烏克蘭軍隊周六用榴彈發射器炮擊別爾哥羅德州的一個村莊，據當地政府稱，襲擊造成四名平民受傷。據同一消息來源稱，襲擊還損壞了一些房屋和汽車。

據法新社說，這些消息是在烏克蘭無人機襲擊和轟炸與烏克蘭接壤的俄羅斯地區的次數近幾個月成倍增加之際發布的。自2022年2月烏克蘭戰爭衝突開始以來，俄羅斯首都很少成為襲擊目標，但俄羅斯其他地區曾多次成為襲擊目標，最近一次是被吞併的克里米亞。周五，俄羅斯國防部稱已擊落 42 架烏克蘭無人機。

這是莫斯科及其所在地區連續第六天遭到無人機襲擊。

烏克蘭總統澤連斯基則高興地看到戰爭"降到俄羅斯"。