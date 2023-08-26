白俄總統稱得知有人要暗殺普里戈津絕密情報後即刻告知普京了

俄羅斯/白俄羅斯/普里戈津

俄羅斯侵犯烏克蘭進入第18個月之際，今年6月發動軍事叛亂行動的俄羅斯傭兵組織“瓦格納集團”首腦普里戈津搭乘私人飛機23日發生墜機意外，普里戈津據信已死於空難，外界普遍認為幕後黑手正是俄羅斯總統普京。但普京親密盟友、白俄羅斯總統盧卡申科稍早表示，他早已收到深層情報知悉有人要暗殺普里戈津，隨後便立即告知普京，而普京則把消息轉告普里戈津，提醒他有人要殺害他。

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據新頭殼今天報道稱，白俄總統稱｢普京曾提醒普里戈津（Yevgeny Prigozhin）有人要殺他｣。

普里戈津可是還是死了。

該報根據白俄官媒白俄羅斯通訊社（BelTA）25日消息，盧卡申科（Alexander Lukashenko）是在參觀一所大學後接受媒體訪問，他針對普里戈津墜機罹難一事指出：“上次我們飛往阿拉伯聯合酋長國時，我從深層情報收到了一些非常重要的消息。關於企圖刺殺普里戈津的計畫。我發出指示，2小時內他們找到了俄羅斯駐阿聯大使並把他傳喚給我。我將一份關於刺殺普里戈津的加密電文交了給他，由他轉交給克里姆林宮的普京和俄羅斯聯邦安全局局長波特尼科夫。”

盧卡申科續指，一段時間後，他問普里戈津，是否收到這個密件訊息。普里戈津回答“有”，而且是普京親自警告他，有人在策畫暗殺行動。

盧卡申科強調普里戈津的死“與普京無關”。

盧卡申科提到，在瓦格納集團今年6月發動兵變後，是他說服普京不要“殲滅”瓦格納集團。他曾至少兩次警告普里戈津和瓦格納集團聯合創辦人烏特金可能有致命威脅。第一次是瓦格納集團成員兵變期間，盧卡申科警告普里戈津若執意朝莫斯科前進，就“必死無疑”。當時普里戈津很不屑地回復：“去死吧，我會死。”第二次警告是普里戈津和烏特金兩人一起找盧卡申科會面時，盧卡申科再度向兩人示警：“老弟，小心點。”

新頭殼說，不過消息中並未交代盧卡申科是何時得知警訊並告知兩人小心生命安全。

消息也沒有提及盧卡申科是否知道是誰要暗殺普里戈津。

該報稱，盧卡申科還說：“我們都是男人，戰爭就是戰爭，但那三名飛行員和空服員有何罪？那裡有一半的人與這次兵變無關。這就是我不理解、不接受的原因。這是不可接受的。”