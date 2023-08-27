俄羅斯人瘋傳普里戈津一舊視頻 稱不相信莫斯科眼淚

俄羅斯/普里戈津

俄羅斯人傳看一段 40 秒的舊採訪片段，其中有俄羅斯僱傭軍頭目普里戈津關於他寧願被殺，也不願對自己的國家撒謊，並談到飛機在空中解體的講話，引發了網絡熱議，周日關於他的死亡原因各種猜測甚囂塵上。

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據路透社報道稱，一段舊視頻引發人們對俄羅斯普里戈津命運的瘋狂猜測。

俄羅斯航空當局表示，瓦格納集團負責人乘坐的一架私人飛機於周三在莫斯科西北部墜毀，無人生還，而此時距離他領導針對俄羅斯軍隊陸軍首長的叛變失敗正好兩個月。克里姆林宮稱，西方關於他是按照克里姆林宮的命令被殺的說法“絕對是謊言”。

在這段視頻中，普里戈津最初在 4 月 29 日發表了對俄羅斯軍事博主謝苗·佩戈夫 (Semyon Pegov) 的採訪，他表示，俄羅斯正處於災難的邊緣，因為國防機構正在逐漸驅逐那些拒絕奉承高層管理人員的說真話的人。據普里戈津在視頻里說，“今天我們已經達到了沸點。”他在瓦格納的 Telegram 頻道“灰色地帶”上發布的剪輯中說道，“為什麼我要這麼誠實地說？因為我沒有權利在那些將要生活在這個國家的人們面前撒謊。他們現在被欺騙了。最好殺了我好。”普里戈津還說，“但我不會撒謊，我必須誠實地說，俄羅斯正處於災難的邊緣。如果今天不調整這些齒輪，那麼飛機就會在空中解體。”

據路透社說，幾個小時內，“灰色地帶”就發布了數百條回復。

“可是他知道。”一位名字翻譯為“前哨”的 Telegram 用戶在第一個回復中寫道。

一些帖子推測普里戈津還活着。有人說他“很快就會從鼻煙壺裡跳出來，讓魔鬼們屁滾尿流”。

另一人表示，如果普里戈津和俄羅斯前戰爭司令謝爾蓋·蘇羅維金（據報道在墜機當天被解除空軍司令職務）“兩個人都坐在牙買加，喝着果汁朗姆酒，或一杯巨大的飲料，那就太酷了”。

一些帖子矛頭指向克里姆林宮，其中一條評論稱這次墜機是普京總統一手造成的，帖子並說，“你除非是阿米巴原蟲才能不明白這一點。”

據稱，一些帖子指責法國，另一些則指責烏克蘭。一篇帖子稱，烏克蘭奉美國特種部隊“和盎格魯撒克遜人”的命令殺害了普里戈津，並說，“失去這樣一位英雄對我們來說很不方便”。

有人用三個哭笑不得的表情符號回應這個說法。