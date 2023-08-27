俄羅斯官方說基因測試證實普里戈津死於空難

俄羅斯/瓦格納兵變/普里戈津

俄羅斯調查人員今天報告，基因測試已證實瓦格納僱傭兵組織頭目葉夫根尼·普里戈津是上周空難中喪生的10人之一。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯官方稱基因測試證實普里戈津死於空難。俄羅斯航空機構此前公布了周三在莫斯科西北部特維爾地區墜毀的私人飛機上所有 10 人的姓名。其中包括普里戈津和德米特里·烏特金（Dmitry Utkin），烏特金被認為是普里戈津的得力助手，幫助建立了瓦格納僱傭軍。

俄羅斯調查委員會在電報群 Telegram 消息應用程序上發表聲明稱，“作為特維爾地區飛機失事調查的一部分，分子遺傳學檢查已經完成。”報告稱：“根據它們的結果，所有 10 名死者的身份均已確定。他們與飛行單上列出的名單相符。”

有人猜測並懷疑，特別是在支持瓦格納的電報頻道上，普里戈津是否真的在這趟註定失敗的航班上。懷疑者認為，眾所周知，普里戈津會採取各種安全預防措施，以防有人企圖刺殺他。

當局尚未透露他們認為是什麼導致了他的私人飛機從天上墜落。

據該報道，事故發生兩個月前，普里戈津和他的瓦格納僱傭兵發動了針對俄羅斯軍事指揮官的叛變，他們控制了南部城市羅斯托夫，並向莫斯科推進，然後在距首都約 200 公里處轉向。

俄羅斯總統普京將6月23日至24日的兵變描述為一次危險的“背後捅刀”，但普京後來在克里姆林宮會見了普里戈津。周四，他向據信在事故中喪生的人員家屬表示哀悼。

西方輿論和評論人士在沒有拿出證據的情況下暗示，普京下令處決普里戈津，作為對叛變的懲罰，兵變被評論是普京自1999年上台以來面臨的對他的統治的最大挑戰。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫周五表示，此類說法“絕對是謊言”。當被問及普京是否可能參加普里戈津的葬禮時，佩斯科夫表示現在說還為時過早，並指出總統“日程繁忙”。

普京周四對普里戈津發表了褒貶不一的敬意，稱普里戈津是一位“才華橫溢的商人”，但也是一個“在生活中犯過嚴重錯誤”的有缺陷的人。