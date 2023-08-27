俄羅斯流亡女記者德國乘車遭遇不適 德國調查下毒謀害案

俄羅斯/德國/下毒

俄羅斯女記者柯斯秋琴科去年底在前往德國柏林的列車上疑似被下毒出現身體不適。她錯過緊急就醫無法檢測毒素。後來當醫生告訴柯斯秋琴科她可能是中毒了，她的第一個反應是笑了出來。當時幾乎在同時期有3名俄羅斯獨立女記者在國外被下毒，她們出現的癥狀都很類似。柏林檢方發言人25日說：“我們可以證實，正針對柯斯秋琴科遭謀殺未遂的案子進行調查。”

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據中央社今天引述消息報道稱，俄羅斯女記者柯斯秋琴科雖有4名同事因做出不利俄國的報導而被謀殺，但她去年底在前往德國柏林的列車上出現身體不適時，還沒想過自己是中毒了。柯斯秋琴科（Elena Kostyuchenko）告訴路透社說：“當你身為俄羅斯的調查記者時，總得時時提防，事事注意。但我身在歐洲時，會完全忘了相關的安全措施。”

德國檢方正在調查此事。德國檢方稱正在調查柯斯秋琴科去年10月之所以生病，是不是因為成了一起謀殺未遂案的受害者。她目前躲起來避免危險。

她從慕尼黑坐火車到柏林的旅途中，出現迷失方向和胃痛的情況，癥狀持續了數周。當她意識到自己可能是中毒時，已經來不及對任何毒素作鑒定了。談到自己出現身體腫脹等癥狀時，她說：“我不得不摘下戒指，因為我的手指看起還來好像香腸。”幾個月後，科斯秋琴科仍感到筋疲力盡，每天只能工作3小時。

該報道稱，過去，就曾有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）旅居海外的敵人遭下毒，其中包括倖存的前特務斯克里帕爾（Sergei Skripal）和不幸喪命的李維寧科（Sergei Litvinenko）。還有一名前車臣叛軍在柏林身亡，德國法院稱那是俄國政府下令的暗殺事件。但克里姆林宮否認涉及這些奪人性命之事。

據柯斯秋琴科說：“這符合普京的說法，即不能原諒叛徒。不過我始終未與特務單位合作過，而且我當時認為我人在歐洲，所以是安全的。”

中央社稱，揭露俄羅斯在烏克蘭涉嫌戰爭罪行的柯斯秋琴科說：“當我身在歐洲時，完全忘了相關的安全措施，例如我在討論慕尼黑的行程時，就用了臉書（Facebook）的Messenger通訊軟件。”過去那些認為自己在國內面臨風險的俄羅斯活動人士和記者，曾將歐盟各國首都視為可能的避風港，但如今他們也可能在海外成為被攻擊的目標，這是相當令人震驚的變化。