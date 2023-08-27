烏克蘭無人機再抵近莫斯科

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯報告周六在該國領土上發生了一系列遭無人機襲擊事件，襲擊除了導致與烏克蘭接壤的地區至少一人死亡，並再次迫使首都莫斯科的三個主要機場暫時關閉。昨天稍早，俄羅斯已經報告烏克蘭無人機襲擊莫斯科但在遠郊被攔截擊落。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯報告在莫斯科附近和與烏克蘭接壤邊境附近都擊落無人機。

據莫斯科市長報告，俄羅斯防空系統在克里姆林宮以西約 50 公里（30 英里）處的莫斯科地區伊斯特拉地區擊落了一架烏克蘭發射的無人機。

而據塔斯社消息稱，莫斯科謝列梅捷沃、多莫傑多沃和伏努科沃機場因無人機襲擊威脅暫停航班數小時。

根據俄羅斯西南部與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區州長報告，該地區上空一架無人機的彈片造成一人死亡。他還報告說，烏克蘭對烏拉佐沃村的炮擊造成 6 人受傷，16 棟房屋受損。

俄羅斯國防部表示，俄羅斯空軍周六晚上還在俄羅斯西部與烏克蘭接壤的布良斯克地區擊落了一架烏克蘭發射的無人機。

路透社說無法獨立核實這些報道。

烏克蘭沒有對報道的襲擊事件發表評論。基輔很少公開聲稱對俄羅斯境內的襲擊事件負責，俄羅斯在 18 個多月前入侵了基輔。

俄羅斯南部地區的跨境炮擊和無人機襲擊已連續數月頻繁發生，但針對莫斯科的無人機襲擊卻是最近才出現的現象。五月初，有兩枚炸彈在克里姆林宮遭到槍擊。此後，首都的一個商業區多次遭到襲擊，該市的其他地區和更廣泛的地區也成為目標。

路透社說，雖然無人機襲擊沒有在首都造成人員傷亡或嚴重破壞，但無人機襲擊卻讓莫斯科人重新認識了戰爭，戳穿了克里姆林宮關於俄羅斯在烏克蘭的“特別軍事行動”正在按計畫進行的說法。