離紅場不遠之處出現一個悼念普里戈津的“小靈堂”

自發小靈堂

俄羅斯 – 俄羅斯調查委員會發言人佩欽科表示，作為特維爾地區墜機事件調查的一部分，分子遺傳學檢測已經完成。意思是說，基因測試證實瓦格納集團首領普里戈津死於23日的墜機。俄羅斯當局早先公布了墜機死亡者名單，其中包括普里戈津和他的助手烏特金。

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私人飛機上遇難人的身份查明了，但絲毫沒有談及空難的原因。到底是飛行員失誤？還是技術故障？或是艙內有炸彈？飛機會不會是遭地對空導彈擊落的呢？調查委員會迴避了這一連串的問題。

克里姆林宮則否認下令暗殺葉夫根尼·普里戈金，稱這些“猜測”是無稽之談。莫斯科最親密的盟友、白俄羅斯總統盧卡申科更是敲邊鼓說，“無法想象”俄羅斯總統下令暗殺瓦格納的老闆。

在談到調查時，普京24日保證，調查將“全面”進行，並將得出最終結論。那麼確認了屍體是不是就是最終結論了呢？

瓦格納內部和民間自發地追念普里戈津。在離紅場不遠的街道Varvarka街有一個自發的靈堂，來的人不是很多，他們拿着鮮花、照片來追念這位他們心目中的“民族英雄”。法新社記者從莫斯科發回報道說，這個離紅場不遠的小靈堂堆滿了鮮花。一名到這裡來的人告訴法新社記者：肯定是普里戈津的敵人殺了他。希望那些犯下這個罪行的能夠得到應有的懲罰。

其他一些城市也出現了自發的悼念活動。不論在瓦格納兵營、訓練地或是在他發家的聖彼得堡，就連新西伯利亞州也有不少的小靈堂悼念他。

俄羅斯總統普金24日打破沉默，談到普里戈津的死亡時表示，“普里戈津是一個命運坎坷，在生活中犯過嚴重的錯誤的人。” 普里戈津乘坐的私人飛機8月23日晚飛往聖彼得堡途中在莫斯科西北部墜毀，包括三名機組人員在內的機上十人全部遇難。