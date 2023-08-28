國際電子競技聯合會恢復俄選手的參賽資格

體育

歐洲 – 俄羅斯聯邦周一宣布，國際電子競技聯合會已決定恢復俄羅斯選手的參賽資格，他們將能夠以自己的旗幟和國歌參加國際比賽。一份聲明中表示：“代表們撤銷了 2022 年 4 月 18 日大會做出的俄羅斯運動員不能以本國國旗參加國際比賽的決定。”

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據國際電子競技聯合會介紹，32名代表投票贊成恢復原職，13人投反對票，25人棄權。該聯合會表示，“俄羅斯國家計算機運動隊將再次能夠以自己的旗幟和自己的名義參加比賽”。

媒體援引俄羅斯聯邦總統德米特里·斯密特的話說：“體育運動必須團結起來，出於民族或其他原因對運動員的任何形式的歧視都是不可接受的。因此，我們很高興能夠推翻之前的決定”。

自 2022 年烏克蘭衝突爆發以來，俄羅斯和白俄羅斯運動員被剝奪了參加國際比賽的機會，在 2024 年巴黎奧運會前夕，許多聯合會正在討論俄羅斯和白俄羅斯運動員重返社會的問題。

國際奧委會（IOC）建議國際單項體育聯合會以中立的名義恢復俄羅斯和白俄羅斯運動員的比賽資格，條件是運動員沒有積極支持對烏克蘭的軍事進攻。不過，國際奧委會尚未確定俄羅斯人和白俄羅斯人是否參加奧運會。