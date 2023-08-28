方濟各對訪問蒙古很期待

梵蒂岡/方濟各/訪問蒙古

羅馬天主教皇方濟各周日表示，他很榮幸能夠拜訪具有“偉大宗教傳統”的“高貴而智慧的人民”。方濟各即將啟程前往蒙古訪問。雖然天主教不是蒙古的主要宗教，但訪問天主教徒佔少數的地方是方濟各政策的一部分，目的是引起人們對他所稱社會和世界邊緣地區的人們和問題的關注。

廣告 繼續瀏覽後續

教宗將越過世界他地而探訪蒙古的寥寥無幾的天主教。蒙古的天主教徒總共1,450名，可能能被安排進聖彼得大教堂很多次，而且他們的人數比一些天主教國家的一個小鎮的一個小教區的教徒還少。那麼，為什麼 86 歲且需要輪椅的弗朗西斯教皇本周要長途跋涉 8,278 公里（5,143 英里）來拜訪他們呢？

本質上，套用 1920 年代英國登山家喬治·馬洛里 (George Mallory) 的回答，解釋他為什麼要翻越珠穆朗瑪峰，因為那裡有天主教徒。

其實方濟各還沒有訪問過西歐的大部分首都。

方濟各將出席在蒙古舉行的跨宗教儀式，方濟各在昨天的每周星期天中午講話中表示，他將參觀“一個人數不多但信仰活躍的教堂”。

去年，方濟各任命意大利人喬治·馬倫戈大主教為首位常駐蒙古的樞機主教，擔任蒙古天主教會的行政長官。

馬倫戈上個月在羅馬錶示，“這表明對教皇來說，每一位信徒都很重要。”

蒙古有 9 個教區，而意大利有 25,500 個教區。最小的一個距離首都數百英里，只有 30 至 40 名成員。

方濟各周日表示，他很榮幸能夠拜訪具有“偉大宗教傳統”的“高貴而智慧的人民”。

大約 60% 的蒙古人有宗教信仰。根據美國國務院的數據，其中 87.1% 為佛教徒，5.4% 為穆斯林，4.2% 為薩滿教徒，2.2% 為基督教，1.1% 為其他宗教信徒。

本土蒙古天主教神父只有兩名。

據路透社今天報道稱，這個擁有約 330 萬人口的國家對羅馬天主教會具有重要的戰略意義，因為它靠近中國，梵蒂岡正試圖改善中國天主教徒的處境，儘管與中國共產黨政府的關係時而緊張。

1921 年之前，蒙古一直是中國的一部分，至今仍與北京保持着密切的聯繫。外交官表示，它可以作為梵蒂岡與中國關係的中間人。

該報道稱，目前尚不清楚是否允許任何來自中國的天主教徒過境拜見教皇。

中國是迄今為止蒙古最大的出口市場，購買其大部分煤炭、銅和羊絨，烏蘭巴托也依靠中國的鐵路網絡將貨物運送到第三國。自1990年蘇聯支持的共產黨政府垮台以來，蒙古藏傳佛教復興，達賴喇嘛被視為其主要精神領袖。

然而，中國一再向蒙古施壓，不允許88歲的流亡西藏領導人達賴喇嘛訪問，並指責達賴喇嘛是危險的分裂分子。