波蘭波羅的海3國要求白俄驅逐瓦格納

軍事

歐洲 – 波蘭和波羅的海國家28日要求白俄羅斯將俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）驅逐出境。瓦格納傭兵在對莫斯科發動兵變失利後，轉往了白俄羅斯。

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法新社報導，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的內政部長召開會議後，波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）告訴媒體：“我們要求白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的政權立即將瓦格納集團從白俄羅斯驅逐出去。”

根據波蘭說法，目前有數以千計的瓦格納戰士駐紮在白俄羅斯。白俄羅斯和俄羅斯、烏克蘭及波蘭接壤。

白俄羅斯強人魯卡申柯最近曾說，他將讓約一萬名瓦格納部隊留在境內。

卡明斯基28日表示：“數以千計的瓦格納士兵目前士氣嚴重低落，並被控犯下違反人道罪。他們有些來自俄羅斯監獄，因承諾前往烏克蘭打仗而換取從獄中釋放。”

路透社報導，卡明斯基還說，一旦發生瓦格納傭兵涉入的“嚴重事件”，波蘭和波羅的海國家將全面關閉與白俄羅斯的邊界。

他在記者會上表示：“我們要求明斯克當局下令瓦格納集團立即離開白俄羅斯領土，以及下令非法移民立即離開邊界地區，並將他們遣送回國。”

卡明斯基還說：“一旦爆發重大事件，無論是在波蘭或立陶宛邊界，我們將立即報復，且截至目前開放的穿越邊界也將全部關閉。”