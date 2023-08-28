烏克蘭稱解放東南部一戰略重鎮

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊周一報告，已經解放了東南部的羅布坦重鎮，並試圖進一步向南推進，繼續對俄羅斯軍隊進行反攻。

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烏克蘭報告已經解放東南部一戰略居點。烏克蘭軍方上個星期曾報告，烏克蘭部隊已在當地升起國旗，但仍在進行周邊掃蕩行動。

一名帶兵進入羅博坦的指揮官上星期對路透社表示，烏克蘭軍隊認為他們已經突破了俄羅斯在南部最困難的防線，現在將開始更快地推進。軍方援引國防部副部長漢娜·馬利亞爾的話說：“Robotyne 已被解放。”

該重鎮位於紮波羅熱地區前線城鎮奧里希夫以南 10 公里（6 英里）處，位於通往俄羅斯佔領的公路和鐵路樞紐托克馬克的重要道路上。

烏克蘭軍隊於六月初開始反攻，目前正在向羅布坦​​東南部和附近的馬拉托克馬奇卡南部移動。

烏克蘭成功奪回羅布坦之前，有消息稱，北約高級軍事首腦和烏克蘭最高將領本月將舉行會議，討論重新調整烏克蘭的軍事戰略。

烏克蘭軍隊也在烏克蘭東部與俄羅斯軍隊作戰，但反攻的進展比普遍預期的要慢，因為他們遇到了俄羅斯廣闊的雷區和戰壕。

烏克蘭軍方承認過去一周東部戰場局勢“非常激烈”。俄羅斯軍隊正在那裡集結新的部隊，莫斯科的目標是在那裡部署精銳戰鬥力。