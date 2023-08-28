米歇爾：歐盟須做好準備在2030年前接納新成員

接納新成員

歐洲 – 歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾(Charles Michel)28日在斯洛文尼亞主辦的一次論壇上表示，要做好接納新成員國的準備。他表示，歐盟必須在2030年前準備好接納新成員。

廣告 繼續瀏覽後續

具有候選國資格的巴爾幹國家包括阿爾巴尼亞、波斯尼亞、科索沃、黑山共和國、北馬其頓共和國、塞爾維亞。烏克蘭和摩爾多瓦已成為歐盟候選國；由於烏克蘭戰爭的爆發，2022年6月23日，歐盟通過投票宣布格魯吉亞成為歐盟潛在候選國。

米歇爾還表示，未來的成員國必須實施保障司法獨立的改革，打擊有組織犯罪和腐敗，使它們的外交政策與成員國的外交政策和歐盟保持一致。

歐洲理事會主席敦促所有候選國在加入歐盟之前解決雙邊衝突。

他補充說，歐洲理事會將在下次會議上討論歐盟擴大議題，他要求候選國“必須確保過去的衝突不會再帶入到歐盟”。

查爾斯·米歇爾表示，“擴大”一攬子計畫在10月份會更加明朗。歐盟委員會預計 10 月份提供更多有關漸進式入盟的詳細信息，在入盟之前，允許未來的成員國可以充分利用參與某些歐洲機構和政策。

米歇爾最後表示，擴員之前歐盟必須實施改革。此次論壇是在斯洛文尼亞高山湖布萊德湖(le Lac de Bled)舉行的。