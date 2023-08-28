西班牙唇吻足協主席的媽教堂絕食 稱要為兒子受不公指責拚命

西班牙/一吻而“成災”

西班牙足協主席路易斯·魯維亞萊斯的表親稱，他的母親周一在教堂內開始絕食，抗議她的兒子因親吻奪得世界盃冠軍的功勳球員珍妮·埃爾莫索事件而受到的“不公待遇”。

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據路透社說，西班牙皇家足球聯合會 (RFEF) 主席魯維亞萊斯於8 月 20 日在悉尼舉行的西班牙世界盃奪冠後的頒獎典禮上親吻了埃爾莫索的嘴，周六被國際足聯停職，此舉引起了軒然大波。埃爾莫索說，他是西班牙足協主席，有權有勢，她只是一個運動員。但她不想被親吻。

儘管此事已升級為有關男子氣概行為、婦女權利和性虐待的全國性爭端，但足協主席仍拒絕辭職。

為魯維亞萊斯辯護的西班牙足協周一召開了緊急會議來評估局勢，未知下文。

而西班牙勞工部長約蘭達·迪亞茲周一還會見了代表埃爾莫索的女球員的工會 FUTPRO 和西班牙足球運動員協會的代表。迪亞茲在會前的視頻聲明中表示：“足球運動員珍妮·埃爾莫索所經歷的事情根本不應該發生。”

與此同時，魯比亞萊斯的表親凡妮莎·魯伊斯告訴記者，她的家人足協主席因部長所說的“不應該”的過早判斷而遭受痛苦和譴責。她對部長稱，“我們希望不受干擾，正義得以伸張……珍妮，我們希望你說實話。”

她說，足協主席的母親安吉利斯·貝賈爾已經絕食，不想離開位於西班牙南部莫特里爾魯維亞萊斯家鄉的神職人員帕斯托拉教區教堂。貝賈爾告訴國家通訊社埃菲社，她的絕食將持續下去，“直到找到解決方案，以解決他們強加給我兒子的不人道和殘酷的追打”。

足協主席的媽貝賈爾告訴埃菲社：“正如視頻所證明的那樣，由於雙方都同意，所以不存在性侵。” “我的兒子不會傷害任何人。”

46 歲的魯維亞萊斯對這個吻一直表現出挑釁立場。但當事人埃爾莫索、她的隊友、幾名男球員和西班牙政府都譴責這一吻是不受歡迎的。

在上周五舉行的一次聯合會會議上，人們普遍預計魯比亞萊斯將辭職，但他卻拒絕辭職，並試圖為自己的行為辯護，並稱這一吻是“自發的、相互的、欣快的和雙方同意的”。

西班牙足協RFEF表示，魯比亞萊斯將通過法律手段為自己辯護，以證明“他完全清白”。

據路透社說，近年來，性歧視問題已成為西班牙的一個突出話題。數以萬計的婦女參加了街頭遊行，抗議性虐待和暴力，社會黨領導的聯合政府主持了包括同工同酬或墮胎權在內的法律改革。

西班牙女權主義團體呼籲今天在馬德里舉行名為“與妳同在”的示威活動。周日，數百人在薩拉曼卡舉行示威，反對魯比亞萊斯。

西班牙政府不能解僱魯維亞萊斯，但強烈譴責他的行為，並於周五表示，正在尋求通過體育法庭的法律程序讓他停職。

據路透社，包括埃爾莫索在內的西班牙杯冠軍隊的全部 23 名隊員以及其他數十名隊員周五表示，只要足協主席不辭職，他們就不會參加國際比賽。

西班牙女隊的下一場比賽將於 9 月 22 日在國家聯賽中客場對陣瑞典。