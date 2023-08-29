德國希望大幅減稅以重振疲軟的經濟

經濟衰退

歐洲 – 德國總理舒爾茨周二宣布了一項針對德國經濟活動的龐大復蘇計畫，該計畫的力度超出預期，尤其是在稅收方面，但該計畫很難說服經濟界。國際貨幣基金組織預計，歐盟這個前火車頭將成為2023年唯一陷入衰退的主要工業國。

2023年6月28日，德國總理朔爾茨在柏林舉行的新聞發布會上。

廣告 繼續瀏覽後續

德國總理在柏林附近的梅澤貝格宮舉行的新聞發布會上強調：“因此，在這種情況下，我們由聯邦政府發起複蘇經濟計畫，以刺激我們國家的發展，這一點非常重要”。

德國組成的聯合政府由社會民主黨、綠黨和自由黨組成的雜牌團隊組成，同意了一項 10 點復蘇計畫，並將於周三由部長會議正式通過。主要的創新之處在於到 2028 年之前每年提供超過 70 億歐元的巨額稅收援助計畫，而早期計畫的金額約為 57 億歐元。

稅收減免方案特別針對中小企業，以加速折舊和鼓勵投資的形式。它還包括每年6%的住宅餘額遞減機制，旨在幫助遭受高利率環境影響的建築業。

根據一份詳細介紹政府計畫的文件，建築業的全面崩潰將危及急需的產能，並加劇房地產市場的社會問題。另一項關鍵措施將使公司能夠更好地用未來的利潤抵消過去的損失。 自由財政部長 Christian Lindner 在同一次新聞發布會上解釋說，他們現在應該能夠補償“四年內 80% 的損失”，而通常為 60%。

10向經濟復蘇計畫將通過耗資10億歐元的措施促進新成立的公司進入資本市場。問題仍然是通過之前宣布的 2110 億歐元基金，通過針對建築和運輸部門的氣候保護來支持經濟現代化。

政府的計畫還旨在通過使用人工智能來減輕建築許可方面的冗長的手續。

柏林還指望迅速通過一項技術移民法草案，該草案旨在解決勞動力短缺問題，但尚未在議會投票。

俄羅斯烏克蘭戰爭後能源價格飆升對該行業造成了嚴重打擊。最後，該聯盟希望保證企業以可承受的價格獲得能源供應，並提供補貼價格，但補貼價格並不打算隨着時間的推移而確定。

經濟界對這一系列經濟復蘇措施並不熱心。經濟智者委員會成員維羅妮卡·格里姆對經濟日報《商報》表示，雖然“促進”增長的法律對於“改善投資框架條件”很重要，但這些措施“仍然無法彌補德國疲弱的增長”。

合作銀行 DZ 銀行管理委員會聯席主席烏韋·弗羅利希 (Uwe Fröhlich) 向法新社表示，為了讓能源這一經濟戰的核心——能源變得更便宜，“我們必須增加能源供應，而不是一味的補貼價格” 。