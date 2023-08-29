德國逮捕私通俄羅斯軍火販

德國/俄羅斯/烏克蘭戰爭

德國聯邦檢察官辦公室今天公告，一名德裔俄羅斯嫌疑人因與俄羅斯進行軍隊使用的電子元件秘密交易，而在德國被捕。該售販交易還涉及俄羅斯目前在烏克蘭部署的無人機急需的電子元件。這些交易違背歐盟及德國對俄羅斯禁令。

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據法新社說，幾天前，另一名嫌疑人也因涉嫌向俄羅斯出售軍事部件而在德國被捕。

據位於卡爾斯魯厄的聯邦法院檢察官辦公室發表的一份聲明稱，周二被捕的嫌疑人名叫瓦爾德馬-W.，他涉嫌在 2020 年 1 月至 2023 年 3 月期間 26 次向一家生產軍事裝備（包括 "Orlan 10 "無人機）的俄羅斯公司出口零部件。

被告提供的部件通常用於這種無人機，因此屬於自 2014 年莫斯科吞併克里米亞後歐盟（EU）實施的禁運範圍。

2014 年的制裁措施包括禁止出口可用於軍事和民用目的的 "軍民兩用產品和技術"。

據檢方指控，為了規避歐盟制裁，瓦爾德馬-W.通常從國外向德國進口商品，然後出口到俄羅斯，其中部分是通過嫌犯在巴登符騰堡州（德國西南部）控制的一家公司。這些部件的目的地是兩家俄羅斯民用顯示器公司，這些公司自己將它們再發送給軍事設備製造商。

侵略烏克蘭戰爭爆發後，該嫌疑人據稱在虛構的海外收件人的幫助下開始通過迪拜和立陶宛等其他目的地發送貨物。

另一位德國企業家也是巴登-符騰堡州居民，8月初根據歐洲逮捕令在法國被捕，罪名是涉嫌在2015年向俄羅斯出口製造狙擊步槍的機械。該嫌疑人通過瑞士和立陶宛的第三方公司交付貨物。

自去年莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟加強了禁運，對俄羅斯實施了十一輪制裁，但俄羅斯經濟並未崩潰。7 月，德國外交部長安娜萊娜·貝爾博克 (Annalena Baerbock) 表示失望，指出制裁的影響微弱。

自2022年歐盟頒布禁運以來，世界對中亞國家的出口急劇增加，這表明敏感貨物很可能通過第三國轉移到俄羅斯。

法新社稱，在六月的最新一輪制裁中，歐盟試圖限制通過第三國再出口可用於戰場的技術，例如微芯片。