普京稱不參加普里戈津的葬禮

俄羅斯/瓦格納/普里戈津

據克里姆林宮今天透露，俄羅斯總統普京沒有計畫參加瓦格納僱傭軍首領普里戈津的葬禮.普里戈津上周在飛機失事中喪生。俄羅斯官方報告失事基因檢測結果，證實普里戈津空難喪生。

廣告 繼續瀏覽後續

普里戈津乘坐的巴航工業萊格賽 600 私人飛機於 8 月 23 日從莫斯科飛往聖彼得堡，在莫斯科北部特維爾地區墜毀，機上 10 人全部遇難，其中包括瓦格納的另外兩名高層領導人以及四名男子即普里戈津的保鏢。

目前尚不清楚飛機墜毀的原因，但墜機現場附近的村民告訴路透社，他們聽到一聲巨響，然後看到飛機墜落到地面。

當被問及普京是否會參加普里戈津的葬禮時，克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫告訴記者：“總統不會出席。”佩斯科夫稱，克里姆林宮沒有關於葬禮計畫的任何具體信息，一切安排均由親屬決定。

事故發生第二天，普京向遇難者家屬表示哀悼，並表示他已經認識普里戈津很長時間。

莫斯科為瓦格納的普里戈津搭建了臨時紀念碑。

兩個月前，普里戈津和他的僱傭兵對普京的高級軍事指揮官發動叛變，控制了南部城市羅斯托夫，並向莫斯科推進，然後在距離首都 200 公里（125 英里）的地方折返。

這次兵變對普京的統治構成了自1999年底上台以來的最大挑戰。克里姆林宮拒絕接受一些西方政客和評論員提出的普京下令暗殺普里戈津的說法，認為這是“絕對的謊言”，但他們沒有提供證據表明普里戈津因兵變被殺。

不過，美國總統拜登上周表示，他對普京的死亡並不感到驚訝。

調查人員周日表示，基因測試已證實普里戈津是空難事故中喪生的 10 人之一。飛機上的還有瓦格納聯合創始人、該集團最高軍事指揮官德米特里·烏特金（Dmitry Utkin），以及瓦格納後勤負責人瓦列里·契卡洛夫（Valery Chekalov）。

據路透社今天報道稱，俄羅斯豐坦卡媒體周二透露，契卡洛夫的同夥聚集在聖彼得堡的塞韋爾諾耶公墓參加他的葬禮。