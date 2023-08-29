普里戈津下葬

俄羅斯 – 在一起蹊蹺的“空難”中喪生的俄羅斯準軍事組織瓦格納的首腦普里戈金29日被悄聲下葬。法國《世界報》記者29日發回報說，他們一整天都在聖彼得堡追蹤普里戈津將下葬的具體地點和確切時間，結果還是普里戈津餐飲公司康科德 (Concord)瓦格納組織相關Telegram賬號登出消息說，稍早，普里戈津已在Porokhovskoïé墓地下葬，希望悼念他的人可以前去那裡。

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等到法國《世界報》和法新社記者趕到現場時，只遠遠望見普里戈津的靈柩背面，並無法靠近下葬現場。法國《世界報》記者表示，據報他的父親就安葬在這個Porokhovskoïé墓地。

當被問及普京是否會出席普里戈津葬禮時，克里姆林宮發言人德米特里‧佩斯科夫告訴記者：“總統不會出席。”

佩斯科夫說，克里姆林宮沒有關於葬禮計畫的任何具體信息，葬禮安排事宜由親屬決定。他沒有透露瓦格納領導人何時何地下葬，但一些俄羅斯媒體稱，葬禮最早可能於周二在普里戈津的家鄉聖彼得堡舉行。

俄羅斯國家最高刑事調查機構——調查委員會（Investigative Committee）於周日正式確認了普里戈津的死訊，但沒有說明墜機原因。

墜機後第二天，普京向遇難者家屬表示慰問，並說普里戈津是一位“有才華的商人”，但“生前犯下了嚴重錯誤”。

此次墜機事件發生在普里戈津發動反俄軍事領導層叛亂整整兩個月之後。8月23日，普里戈津乘坐的公務機在從莫斯科起飛前往聖彼得堡幾分鐘後從空中墜落。就在墜機前，普里戈津剛從非洲旅行回來，他試圖在那裡擴大瓦格納集團的活動。