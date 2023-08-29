普里戈津在聖彼得堡舉行葬儀

俄羅斯/普里戈津

俄羅斯瓦格納僱傭軍頭目普里戈津今天在俄羅斯聖彼得堡下葬。今天稍早，俄羅斯總統府克里姆林宮預告總統普京不會出席普里戈津的葬禮。瓦格納集團今天報告說，儀式是在私人性質小範圍舉行，但歡迎親朋好友向普里戈津說告別。

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據法新社發自聖彼得堡消息，瓦格納集團老闆葉夫根尼·普里戈津（Yevgeni Prigozhin）日前在一次飛機失事中喪生，下葬儀式是非公開舉行，據瓦格納周二稱，普里戈津葬禮在聖彼得堡的一個墓地舉行。

法新社說，目前並不清楚普里戈津是否已經入土被埋葬。

這是自瓦格納六月底針對俄羅斯總參謀部的兵變失敗以來瓦格納發出的第一條信息，這次叛亂使普里戈津成為權力的敵人。

克里姆林宮今天早些時候宣布，總統普京不打算參加普里戈津的葬禮，普京在普里戈津叛變期間稱他為“叛徒”。

普里戈津來自聖彼得堡，他在上周三在莫斯科西北部的飛機失事中喪生。

空難引發西方懷疑。但克里姆林宮否認與此事有關。

剛剛過去的周日，俄羅斯調查委員會在分析遺傳基因調查後公布說，普里戈津在空難受害者名單中。但該調查以及俄羅斯官方均沒有提及空難原因，也沒有提及炸彈或地面導彈導致飛機墜毀原因。