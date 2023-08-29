歐洲有史以來最嚴重野火肆虐希臘東北自然保護區

希臘/森林大火

位於希臘東北部自然保護區的達迪亞森林已經連續11天面對野火肆虐。歐盟“哥白尼應急管理服務機構29日表示，這是歐洲有記錄以來最大規模的森林火災。

位於希臘東北部的重要自然保護區達迪亞森林自8月19日起，野火延燒不斷，損失嚴重。攝於2023年8月22日。

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歐盟“哥白尼應急管理服務機構估計，這場自8月19日開始的大火已經波及8萬1千公頃的森林。

幾天以來，也已經有20人在火海中喪生，其中大部分人為移民。

法新社29日引述消防部門消息指出，當地目前尚有至少三個火點沒有得到控制。附近有些地區也重新出現火苗。

達迪亞森林被看作是希臘最重要的兩個綠肺之一，也是歐洲自然保護區網絡Natura 2000的組成部分。這裡不僅植被茂密，以黑松、歐洲赤松和橡樹為主，而且也因為鳥類群體多種多樣，尤其是諸如黑禿鷲、獅鷲、埃及禿鷹等猛禽在這裡棲息或冬眠而聞名世界。這裡也棲息着希臘最稀有的“捕食者” - 白肩雕和白尾海雕。當地鳥類學者協會說，這裡有166種不同鳥類，其中黑鸛和灰鷓鴣都被列為希臘瀕危動物。

野火重創的不僅是這裡獨特的生態景觀，當然也是當地經濟。達迪亞森林所處的埃夫羅斯（Evros）省是希臘最貧窮地區之一。森林業、養蜂業以及旅遊業都是當地經濟的重要元素。許多羊群也在這場大火中化為灰燼。

與此同時，在首都雅典北部，森林大火也正吞噬被看作是首都綠肺之一的帕尼薩山。那裡，大火也已經延燒了一周。

幾天來，歐盟幾乎將一半歐洲共享空中力量派往希臘，協助滅火，包括11架飛機、一架直升機以及400多名消防員。

今夏以來，和許多地中海沿岸國家一樣，希臘多處發生森林野火。希臘有關部門估計，僅是今年，境內就有超過12萬公頃的森林被燒毀。根據哥白尼應急管理服務機構的數據，這相當於自2006年以來，每年平均野火造成的森林損失的三倍。