法國/歐洲聯盟

法國經濟部長勒梅爾29日在巴黎出席一次法國企業家見面會時發表講話，希望歐洲聯盟調整規則，以便歐盟能夠與中美這個兩個世界最大經濟體競爭。

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29肉這次企業家見面會由法國企業主協會發起。經濟部長勒梅爾在會上表示，歐洲大陸可以以低碳、公正公平、團結互助的模式，成為21世紀第一大經濟體。這種經濟模式比中國的中央集權模式或美國模式更令人羨慕。

勒梅爾希望21世紀不是中美兩大國危險的面對面遊戲，而是中美歐競爭的世紀。他指出，歐盟捍衛自身利益至關重要。而歐洲大陸要想成為世界頭號經濟體，就必須抓住生成式人工智能技術以及應對氣候暖化所必須的低碳經濟提供的機會。

勒梅爾舉例說明指出，法國剛剛推出個人電動汽車環保優惠措施。未來，在法國購買電動汽車，需要考慮汽車的環保指數。

觀察人士認為，這項措施有可能影響自中國進口的電動車。

但是，這項措施僅限於法國市場。勒梅爾表示，他本希望這是一項專用於以歐洲組件而成的工業產品的歐盟措施，而不僅僅是法國措施。但是由於歐盟的相關標準規定，他不能這樣做。可是，中國和美國都在這樣做。他因此呼籲推動歐盟改變規則，提高對歐洲產品、歐洲技術、歐洲就業的重視。勒梅爾尤其指出，歐洲如果想擊退中國在汽車製造業的產業升級，就有必要改變歐盟標準，簡化這些標準，提升歐洲產品的身價。

法國經濟部長也特別指出，在歐盟內部建立資本市場聯盟，為投資提供便利條件已經迫在眉睫。