俄司法部將諾貝爾獎得主、著名記者列入“外國代理人”名單

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俄羅斯司法部周五將2021年諾貝爾和平獎共同得主俄羅斯獨立記者、《新報》總編穆拉托夫（Dmitry Muratov）列入“外國代理人”名單。這是普京當局用來打壓不同聲音的常用標籤。

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俄羅斯司法部稱，穆拉托夫“利用外國平台傳播旨在對俄聯邦外交和國內政策形成負面態度的觀點”，並參與了其他“外國代理人”內容的製作和傳播。

穆拉托夫是繼前蘇聯領導人戈爾巴喬夫以來俄羅斯首位諾貝爾和平獎獲得者。同年獲得該獎項的還有菲律賓調查記者雷沙（Maria Ressa），二人的獲獎理由為“捍衛言論自由這一民主和穩固和平的前提”。

去年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，穆拉托夫4月在從莫斯科開往薩馬拉的火車上遭人潑油漆襲擊。他擔任總編的《新報》因政府加強審查而停刊。為避免審查，該報在拉脫維亞首都里加推出了《新報歐洲版》。隨後其網站在俄羅斯境內被封鎖，該報的媒體執政被吊銷。自2000年以來，《新報》已有6名記者和撰稿人遇害，其中包括調查記者安娜·波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），她是在普京生日當天在莫斯科被槍殺的。

穆拉托夫去年6月拍賣了他的諾貝爾獎牌，為兒童難民籌集資金。據拍賣行介紹，他的諾貝爾和平獎獎牌拍出了1.035億美元的天價。據悉，此次拍賣100%的收益將用於聯合國兒童基金會對因戰爭而流離失所的烏克蘭兒童的人道主義救助。

與此同時，俄羅斯司法部還將喜劇演員別利（Ruslan Bely）、經濟學家索寧（Konstantin Sonin）、記者卡塔耶夫（Denis Kataev）、前聖彼得堡議員雷茲尼克（Maksim Reznik）、持不同政見者和作家拉津斯基（Oleg Radzinsky）、“莫斯科回聲”電台記者拉林娜（Ksenia Larina）、前納瓦爾尼組織僱員卡爾波夫（Yevgeny Karpov）以及反戰組織“新圖瓦”（Novaya Tyva）等個人和實體列入“外國代理人”名單。