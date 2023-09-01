烏外長：普京無法保護俄羅斯人民，唯一能做的是用導彈擊落對手

俄羅斯/政治/烏克蘭

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周五在接受美國有線電視新聞網(CNN)主持人阿曼普（Christiane Amanpour)採訪時表示，烏方正在進行的反攻“不是失敗”，而是“向前邁進”。就俄羅斯境內發生的越來越多的襲擊事件，庫列巴拒絕承認是烏克蘭所為。他指出，“俄羅斯人民應該問問普京總統：你為什麼不保護我們和我們的生命，反而要把我們的男人送上烏克蘭戰場，讓他們成千上萬地死去？”

廣告 繼續瀏覽後續

庫列巴本周在西班牙訪問間隙曾告訴記者，“批評反攻行動節奏緩慢的說法，等於是在對着烏克蘭戰士的臉吐口水，他們每天犧牲生命、向前推進解放一公里又一公里的烏克蘭國土”。他直言，“我建議所有批評者閉嘴，到烏克蘭來，親自解放哪怕是一寸的土地”。

當被阿曼普提及這一言論時，庫列巴解釋說，“是的，因為人們為什麼不問問自己：我還能為烏克蘭做些什麼？（反而）浪費自己的時間，也浪費收聽收看他們節目的人的時間，向他們解釋烏克蘭為什麼失敗”。

庫列巴強調，烏軍正在進行的反攻並沒有失敗，“如果烏克蘭失敗了，我可能是第一個說出真相的人。但我們沒有失敗——我們在前進。我們通過沒有空中掩護的雷區解放了我國數千平方公里的土地。”

庫列巴說，當他在說出“閉嘴”二字時是隨機反應，當時並沒有在想着紙上談兵的人或評論家，而是想着從前線回來的烏克蘭士兵，“當你執行完任務回來，拿回手機，打開一看，所有聰明人都在說你有多慢，你做得不夠好，你會有什麼感覺？你剛剛失去了兩個戰友。你差點喪命。你匍匐前進一公里，在戰場上排雷。你自己作出犧牲——你在激烈的戰鬥中攻佔了該死的俄國戰壕。然後你看到有人說‘哦，夥計們，你們太慢了’？”

庫列巴表示，將繼續捍衛在前線作戰的烏克蘭士兵，因為值得為他們這樣做。庫列巴說，“包括美國在內的我們的合作夥伴正在幫助我們，他們明白事情正在朝着正確的方向發展。他們也明白，這並不是什麼悲劇，也不是什麼放緩”。“這只是在發生，因為這很艱難。這是一場艱苦的戰鬥”。

就俄羅斯境內近期發生的越來越多的襲擊事件，庫列巴在採訪中拒絕承認是烏方所為，“這是他們的事。我不知道是誰在這樣做，也不知道為什麼會這樣。我認為問題有點不同: 俄羅斯人民應該問問普京總統：你為什麼不保護我們和我們的生命，反而要把我們的男人送上烏克蘭戰場，讓他們成千上萬地死去？這是問題所在。”

庫列巴補充說，“因為普京作為俄羅斯救世主和保護者的整個範式正在瓦解，因為他沒有能力。他唯一能做的就是用導彈擊落對手”。庫列巴承認自己暗指的是日前墜機身亡的瓦格納集團首領普里戈任，他認為後者是因座機被導彈擊落而亡。

庫列巴談到，“我們生活在自由世界，我們有提出任何問題的自由，但在俄羅斯發生的這些襲擊和事件中，我認為應該由普京總統來回答這個問題，而不是我們。”

就普里戈任所乘坐的私人飛機為何墜落，俄羅斯當局正在進行調查尚無官方定論。日前，拜登政府一名高級官員表示，“我們目前沒有任何信息表明，對據報道載有葉夫根尼·普里戈任的私人飛機發射了地對空導彈”。