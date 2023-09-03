澤連斯基宣布將撤換戰時防長列茲尼科夫：國防部需要新方法

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月3日表示，他將在本周要求最高拉達（議會）解除國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）的職務，並由烏克蘭國家財產基金(SPFU)負責人烏梅羅夫（Rustem Umerov）取而代之。澤連斯基在周日晚的例行視頻講話中宣布了這一消息，為烏克蘭國防機構在抵禦俄羅斯入侵戰爭期間的最大人事變動奠定了基礎。

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列茲尼科夫擔任防長的前途在烏克蘭國內引起了越來越多的猜測，因為國防部的財務不當行為已被曝光，烏克蘭政府已開始對官員腐敗問題進行多項調查。

據《紐約時報》報導，澤連斯基在一份聲明中說，列茲尼科夫本人並未捲入不斷擴大的軍事合同處理不當調查，他將由現年41歲的烏梅羅夫接替。澤連斯基表示，烏克蘭最高拉達必須批准這一人事變動，希望後者能同意他的請求。

澤連斯基在視頻講話中談到，“本周，議會將做出一項人事決定。我現在就概述一下。我已決定更換烏克蘭國防部長。奧列克西·列茲尼科夫經歷了550多天的全面戰爭。我認為國防部需要新的方法和其他形式與軍隊和整個社會互動。現在應該由魯斯泰姆·烏梅羅夫領導該部。烏克蘭最高拉達非常了解這個人，烏梅羅夫先生不需要任何額外的介紹。我希望議會支持這位候選人”。

澤連斯基在視頻中表示，“秋天是一個加強的季節。榮耀歸於烏克蘭！” 列茲尼科夫沒有立即發表評論，他一直是烏克蘭在世界舞台上的公眾形象代言人中的一員。去年2月全面入侵開始後，烏克蘭首都基輔被俄軍部分包圍，澤連斯基和多名高級官員留守基輔，列茲尼科夫是其中之一。

列茲尼科夫因與對烏軍援國家通過“烏克蘭防務問題國際聯絡小組”在德國拉姆施泰因空軍基地舉行的多輪會議中談判轉讓大量捐贈的西方武器裝備而贏得讚譽。他監督了烏軍的擴充，以及從蘇聯時代遺留武器向西方武器系統的過渡，並協助領導抵抗俄羅斯的入侵。

但是由於烏克蘭國防部在戰爭期間預算膨脹，該部門今年受到了一連串關於軍事合同處理不當和腐敗的指控。據政府數據顯示，烏克蘭國防部合同中價值9.86億美元的武器裝備一度未能按合同規定的日期交付。有些武器的交付甚至晚了幾個月。

烏克蘭調查記者還發現了軍事承包方面的其他問題，似乎顯示出對雞蛋、罐裝豆子和冬衣等軍隊基本用品的巨額超額支付。列茲尼科夫曾表示，烏國防部正在起訴，以追回武器合同中損失的資金。政府官員說，許多問題是在戰爭初期烏克蘭瘋狂搶購武器彈藥的混亂時期出現的，後來都得到了解決。在接到雞蛋價格過高的報告後，烏克蘭政府的兩名部委官員，一名副部長和一名採購負責人於冬季被捕。

今年2月，澤連斯基所屬政黨的議員們曾傳出消息，列茲尼科夫不久後將卸任防長，烏國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）將接替其職務。列茲尼科夫當時向媒體為他作為防長所取得成績辯護，概述了為遏制腐敗所採取的措施，並表示人員決定權在總統手中。他指出：“我在團隊中.……我將為我們的勝利付出一切必要的努力”。

57歲的列茲尼科夫當時談到，“沒有人會在一把交椅上坐一輩子”。他強調，防長職位“由烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基根據憲法決定”。據烏國防部消息顯示，列茲尼科夫最後一次公開活動是在9月1日祝賀新學年的開始。他當天還與法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）就軍援等問題進行了通話。