劍橋大學先進光子學與電子學中心稱或終止與北京航天控制裝置研究所項目合作

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據《泰晤士報》披露，劍橋大學將終止與一家中國國有軍事技術公司的合作，該公司的母公司生產航天器、導彈和無人機。

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據《泰晤士報》今天披露，劍橋大學的一個研究小組--先進光子學與電子學中心（Cape）與幾家中國公司合作，其中包括科技巨頭華為和中國太空計畫主要承包商的一家子公司。

英中透明慈善組織（UK-China Transparency charity）獲得並與《泰晤士報》共享的文件顯示，該大學與北京航天控制裝置研究所（BIACD）合作開展了四個研究項目。

美國國務院的一份簡報證實，北京航天控制裝置研究所是中國航天科技集團公司的子公司，而中國航天科技集團公司是中國最大的國有製造企業之一，為中國的太空計畫提供技術，並製造無人機和武器系統部件。

該公司的網站稱其為中國 "唯一的洲際戰略核導彈製造商"。其主要無人機型號 CH-4 已出售給包括緬甸軍政府、剛果民主共和國和阿拉伯聯合酋長國在內的買家、

劍橋項目的網站稱，BIACD 開發的技術將 "用於中國智能電網以及石油、應急通信和智能製造領域"。該網站並未提及 BIACD 的軍事聯繫。

“英中透明”獲得並與《泰晤士報》共享的劍橋大學對該合作關係的風險評估承認，BIACD 有民用和軍用部門，其約 60% 的業務來自中國軍方。

該合作項目於 2014 年開始首個聯合項目，將於本月底結束。而自 2018 年以來沒有宣布新的研究項目。

最後一個聯合項目已於今年早些時候結束。劍橋大學將從 BIACD 接受的約 210 萬英鎊資金中返還 120 萬英鎊未使用資金。信息自由文件顯示，到目前為止，BIACD 已經贊助了四個研究項目，包括傳感器、振蕩器和無線電技術等。

據劍橋大學表示，所有研究項目都是民用項目，並且都獲得了英國出口管制部門的批准。

劍橋大學發言人表示，這筆錢正在退還，因為自 2018 年以來沒有啟動新項目。他表示，Cape 在建立合作夥伴關係之前已徵求了政府的建議。他還說：“在批准他們的會員資格之前，他們的參與經過了英國駐北京大使館的英國貿易和投資辦公室的審查。” “我們與民用部門合作開展民用項目。”

《泰晤士報》於 2021 年首次披露的中國高管領導力計畫 (Celp) 已接待了至少四名來自中國國有軍火製造商的高級人物。它由劍橋中國發展信託基金運營，該慈善機構在耶穌學院租用辦公室，但獨立於大學。

英國外交部發布的一份文件稱，2017年的與會者包括中國衛星網絡有限公司董事長張東辰，他當時擔任中國電子科技集團公司（CETC）副總經理。

中國電科是中國第三大電子公司。 人權觀察組織將其稱為監視國家和侵犯新疆維吾爾人人權的主要策畫者。 有幾家子公司是受到美國制裁的子公司。

中國政府發布的一張照片證實了東辰參加 Celp 的情況，照片上可以看到他的名片。 中國政府發布的另一張嘉賓照片顯示的是前中共中央委員曹建國。2012年出席會議時，建國擔任中國航天科工集團公司副總經理，該公司是一家受到美國制裁的國有軍火製造商。

據英國政府發言人表示，外交部在 2019 年之後沒有參與 Celp 項目的記錄。他表示：“我們不會接受損害我們國家安全的合作。