烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭國防部9月4日星期一聲稱，上周在南部戰線的艱難反攻取得了戰果，並從巴赫穆特（東部）附近的俄羅斯軍隊手中奪回了三平方公里土地。 本台採訪地緣政治分析師、中歐和東歐問題專家烏爾里希·布納特稱，重新奪回烏克蘭領土的過程將是漫長的，而且在人員和物資方面代價會高昂。

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烏克蘭國防部副部長加納·馬利亞爾周一在公共電視上表示，烏克蘭軍隊繼續在梅利托波爾地區進行進攻行動，並在南部在Novodanylivka和Novoprokopivka附近取得戰果。據消息，基輔軍隊還收復了巴赫穆特鎮東部附近3平方公里的地區。巴赫穆特鎮（東部）。

烏克蘭反攻已有兩個月。羅博泰尼村解放一周後，烏克蘭軍隊繼續在南部戰線發起攻勢，在那裡他們突破俄羅斯在紮波羅熱地區的第一道防線。 烏克蘭國防部副部長周五宣布了這一消息，並得到了美國的確認。

但最近幾天，美國媒體上卻出現了質疑這一反攻有效性的聲音。

地緣政治分析師、中歐和東歐專家烏爾里希·布納特 (Ulrich Bounat) 早前就分析稱，顯然烏克蘭的反攻只能是長期且極其殘酷的。據RFI 國際部對他的採訪，他指出， 很可能在不少人中都希望烏克蘭獲得裝甲車和突擊坦克以後，俄羅斯軍隊會很快崩潰。

還有一些聲音試圖讓事態平靜下來，他說他想到美國陸軍參謀長馬克·米利將軍說：“小心，戰鬥將是漫長而艱難的。” 現在，我們看到戰場局勢，期望的這種最終突破防線、發動大規模裝甲進攻是行不通的。這可能是想象中的快速獲勝的唯一方法，但行不通。 事實上，我們又回到了一種更慢的方式，即消耗戰。由小型突擊小組出發攻擊房屋、戰壕等。 烏軍正在進步，雖然非常緩慢，但它正在進步。 這樣的戰術能夠保存軍火實力，保護戰鬥人員。

據烏爾里希·布納還認為：“在戰場下面發生的事情可能也是一場預備隊之戰、一場炮兵之戰。” 雙方都有一個非常明顯的願望，即耗盡對方後備力量，並致力於讓敵人最終會在一段時間後崩潰……我認為這就是烏克蘭人所希望的。 我們已經可以看到，俄羅斯人在南部部署了一些預備隊，他們被動員起來試圖堵住突破口的漏洞。 因為即使占局沒有進展，戰鬥也是極其激烈的，我們仍然處於真正的挨家挨戶的巷戰中。 因此，在這種情況下，一個陣營和另一個陣營的目標和希望都是，讓敵方儲備耗盡。