艾爾多安今赴俄羅斯見普京 圖救烏戰穀物出口協議

土耳其/俄羅斯

土耳其總統埃爾多安應於今天前往俄羅斯，與俄羅斯總統普京商討恢復烏克蘭穀物經由黑海出口的協議事宜，也為秋收運輸安全做鋪墊。

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艾爾多安與普京的會談將在俄羅斯西南部的索契舉行。

埃爾多安與普京自去年 10 月以來的首次會晤正值俄羅斯軍隊試圖遏制基輔的反攻。

土耳其總統希望利用這些有關烏克蘭糧食運輸的會談作為基輔與莫斯科之間更廣泛和平談判的跳板。法新社說，埃爾多安是少數幾位與普京保持良好關係的北約領導人之一。自 2022 年 2 月俄羅斯在烏克蘭發起侵略戰爭以來，他們之間密切但時而動蕩的關係似乎得到了加強。

普京決定減少和推遲土耳其對俄羅斯天然氣的支付，這有助於緩解土耳其經濟危機的影響，埃爾多安在今年 5 月差點因此失去連任。

土耳其方面拒絕加入西方對俄羅斯的制裁，並已成為俄羅斯人尋求獲得一系列產品和服務的重要地點。

然而，埃爾多安也向烏克蘭提供武器並支持烏克蘭加入北約。土耳其的立場或激怒了俄羅斯總統普京。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7 月帶回了一些烏克蘭指揮官俘虜，克里姆林宮對此尤為惱火，根據莫斯科和基輔達成的協議，這些指揮官應留在土耳其直至衝突結束。

但俄羅斯和烏克蘭現在都希望埃爾多安能在他們集中的黑海的戰鬥衝突中提供支持，尤其是在調停穀物出口方面。

據法新社說，今年 7 月，俄羅斯退出了允許烏克蘭穀物通過海路運輸的協議，並批評西方制裁阻礙了俄羅斯向國際市場出口本國農產品和化肥。此後，俄羅斯威脅要攻擊離開烏克蘭黑海港口的船隻。 俄羅斯還加強了對烏克蘭港口基礎設施的轟炸。

烏克蘭現在只能依靠陸路和一個淺水河港運送糧食，這大大限制了糧食出口量。基輔正在尋找合作夥伴以增加出口，包括通過黑海。

烏克蘭最近派出四艘船隻測試一條新的航道，這條航道只短暫進入國際水域，主要沿北約成員國控制的水域航行，因此不易受到俄羅斯的襲擊。

莫斯科則提出了自己的建議，即向非洲免費運送糧食，並利用卡塔爾提供的資金，以較低的價格在土耳其加工穀物。