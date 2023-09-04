英媒指俄烏戰爭爆發後 中資銀行向俄銀行提供數十億美元資金

俄羅斯/中國/人民幣

聯合早報引述英國媒體消息指，在俄烏戰爭爆發後，隨着西方機構撤出俄羅斯，中國四家銀行向俄羅斯銀行提供了數十億美元的資金。消息指一方面中國階級推動人民幣，另一方面顯示西方制裁致使俄羅斯金融陷入困境見效。

廣告 繼續瀏覽後續

據英國《金融時報》星期一（9月4日）報道稱，基輔經濟學院分析來自俄羅斯中央銀行的數據後指出，截至今年3月份，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行在過去14個月將在俄風險敞口（exposure）規模從22億美元（29億新元）增加至97億美元。

報道稱，這四家銀行都拒絕置評。

《金融時報》認為，這四家銀行的舉措，是中國推動人民幣成為美元除外的替代全球貨幣的舉措之一。

整理這些數據的基輔經濟學院發展副主任奧諾普里延科（Andrii Onopriienko）說：“來自中國的銀行向俄羅斯銀行和信貸機構提供的貸款，大致上是人民幣取代美元和歐元的案例，表明制裁正在發揮效用。”

俄烏戰爭爆發前，俄羅斯有超過60%的出口付款是以美元、歐元等現被俄國官方稱作“有毒貨幣”進行，而人民幣的佔比不到1%。

報道稱，不過，來自俄羅斯央行的數據顯示，“有毒貨幣”現已降至總額的不到一半，人民幣則佔16%。