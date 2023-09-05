朔爾茨告訴德國汽車製造商“不要害怕”

慕尼黑車展

歐洲 – 德國總理朔爾茨周二敦促德國汽車製造商不要被中國電動汽車製造商的崛起嚇倒，認為與歐洲企業的競爭“令人興奮”。朔爾茨在慕尼黑汽車展 (IAA) 的開幕致辭中說道， “競爭應該刺激我們，而不是嚇到我們”。

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眾多中國汽車製造商成為本次車展的明星，中國電車技術超過了德國製造商。 在中國電動發動機領域已經取代大眾、梅賽德斯和寶馬之後，他們現在的目標是在歐洲市場上達到同樣的目標。

朔爾茨先生承認，這些新參與者“以具有競爭力的價格提供有吸引力的報價”，但他堅信“公平競爭可以刺激業務並刺激創新”。

德國總理還表示， “20世紀80年代，有人說日本汽車將入侵所有其他市場；20年後，人們又說“韓國製造’要來了；現在又在說中國電動汽車”。

德國總理朔爾茨表示，“德國製造的汽車的國際競爭力是毋庸置疑的”。

朔爾茨堅持表示： “我幾乎不知道世界上還有哪個地方能在如此狹小的空間內擁有如此多的汽車製造專業知識、全球市場上如此密集的供應商和中小企業領導者以及如此多的汽車領域應用研究，這件事情就發生在德國”。

德國總理特別針對德國汽車製造商聯合會 (VDA) 做出回應，該聯合會主席此前曾就缺乏競爭力、投資和繁瑣的歐洲官僚機構發出警告。

德國汽車工業協會（VDA）主席希爾德加德·穆勒（Hildegard Müller）表示， “許多投資者正在遠離德國，而更喜歡能源價格更便宜的地方，比如受益於 IRA（《減少通貨膨脹法案》，編者注）的美國。我們想留在這裡，但我們需要更好的投資環境”。

朔爾茨（Olaf Scholz）在參觀展會通道時，青睞寶馬、梅賽德斯、大眾、博世、德國運輸製造業製造商-大陸集團或采埃孚等德國製造商的展位，而沒有在中國展商停留。

他還登上了美國製造商特斯拉的汽車，參觀了三星以及今年在德國中部開設第一家歐洲工廠-中國電池製造商和技術公司-寧德時代(簡稱CATL）)。