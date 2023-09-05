歐盟難民署指 2023 年上半年歐盟庇護申請案增近30%

歐盟難民庇護署（EUAA）周二(9月5日)宣布，2023年上半年登記的庇護申請與去年同期相比增加了28%。

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2023年上半年在歐盟國家、挪威和瑞士登記的庇護申請案，較去年同期增長28%，這是歐盟庇護機構9月5日宣布的，

該歐盟機構表示，從 1 月到 6 月底，在歐盟 29 個國家共收到了約，519,000 份庇護申請，預計“根據目前的趨勢，到年底申請量可能會超過 100 萬份”。

歐盟收到的庇護申請案中，以敘利亞阿富汗、人委內瑞拉、土耳其及哥倫比亞人，佔了百分之44.

2015-2016年，特別是由於敘利亞衝突停滯導致難民湧入歐洲，庇護申請案件數量達到2015年的130萬，和2016年的120萬。 2022 年，這一數字為994,945件。

德國是收到申請庇護案件最多的國家：佔總數的 30%，幾乎是西班牙 (17%) 和法國 (16%) 的兩倍。

歐盟難民庇護署還指出，由於這一人數的上漲，許多歐洲國家“面臨著處理庇護申請的壓力”，等待決定的文件數量與 2022 年相比增加了 34%。其中約有 41% 的請求在一審中獲得了批准。

此外，還得加上屬於被歐盟另案特別處理的申請案。目前估計約有 400 萬逃離俄羅斯入侵的烏克蘭人，受益於歐盟的臨時保護。