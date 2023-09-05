澤連斯基再上最前線與官兵同在

烏克蘭/巴赫穆特/澤連斯基

烏克蘭總統府宣布，烏克蘭總統澤連斯基今天視察了烏克蘭東部巴赫穆特附近的前線陣地。根據烏克蘭總統府報告，澤連斯基視察看望的是在巴赫穆特地區執行進攻行動的戰鬥旅官兵。巴赫穆特一直是烏克蘭軍隊與俄羅斯軍隊激烈拉鋸戰的戰場，軍事評論稱此地是戰爭絞肉機陣地，以此形容當地戰鬥殘酷與死傷嚴重。

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根據烏克蘭總統府播放的圖像，可以明顯地看到澤連斯基在烏克蘭陸軍司令亞歷山大·西爾斯基和其他幾名士兵的陪伴下，在一所房屋裡檢查戰地地圖。

澤連斯基聽取了軍官們關於該旅戰鬥情況的報告，並討論了他們的陣地需求，特別是在火炮和防空彈藥供應方面。

據官方新聞稿稱，澤連斯基與官兵們還討論了電子戰手段和傷員送治車輛。

法新社今天報道稱，在 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭之前，巴赫穆特是一個擁有 70,000 名居民的小鎮，在 5 月被俄羅斯佔領之後，經歷了數月的激烈戰鬥，飽受蹂躪。 此後，烏克蘭軍隊對巴赫穆特側翼發起攻擊，並聲稱自 6 月開始大規模反攻以來已奪回該地區附近 47 平方公里的土地。

據澤連斯基周一表示，他已經訪問了巴赫穆特所在的頓涅茨克其它地區。 他在社交媒體上發布了一段視頻，顯示他與士兵同在。