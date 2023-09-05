視頻 俄烏黑海運糧協議受阻 烏克蘭尋找其它方式

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俄烏黑海穀物協議受阻，在土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京周一會晤後，普京宣稱俄羅斯不會重新加入烏克蘭穀物協議，除非西方滿足此前俄羅斯的要求，烏克蘭尋找其它運出糧食辦法，請看France24 報題。

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俄烏黑海穀物協議受阻，在土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京周一會晤後，普京宣稱俄羅斯不會重新加入烏克蘭穀物協議，除非西方滿足此前俄羅斯的要求，烏克蘭尋找其它運出糧食辦法。

France24專家阿克塞爾解釋說，從相關地理區域地圖看，可以更好地識別和了解現場發生的情況，正如我們所知黑海周邊有幾個國家 ，特別是烏克蘭、俄羅斯，然後是羅馬尼亞到目前為止。

戰前烏克蘭有敖德薩和馬里烏波爾這兩個重要港口允許通過黑海出口，例如運送到伊斯坦布爾附近。不過隨着穀物出口船隻被轟炸了烏克蘭一側找到了替代路線。

如前往位於多瑙河上三角洲的雷尼爾伊斯梅爾港，多瑙河將羅馬尼亞北部與烏克蘭南部分開，直到最近雷尼爾和伊斯梅爾這些港口都沒有受到轟炸影響。

自7月以來黑海糧食協議中斷以來一直沒有續約 ， 從現在開始這些港口、這些儲糧區都成為被攻擊目標。

因為羅馬尼亞是北約國家，烏克蘭方面希望俄羅斯不敢在離北約國家如此近的地方進行轟炸。因此所有這一切仍然是備用計畫，正如我們所知 從長遠來看它不一定非常可行。

此前有船隻進行嘗試剛剛離開敖德薩港口，通過邊境到達伊斯坦布爾沿着烏克蘭行駛然後沿着羅馬尼亞海岸邊。

烏克蘭方面的信息顯示不運輸穀物而是金屬，也是測試俄羅斯反應的一種方式。