俄羅斯轟炸接近羅馬尼亞邊境 布加勒斯特開始擔心

羅馬尼亞/烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯正在增加對烏克蘭西南部與羅馬尼亞接壤地區的轟炸襲擊，多瑙河等水域港口和其他穀物出口的關鍵基礎設施都位於該地區。羅馬尼亞對轟炸蔓延感到擔憂。

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據本台報道稱，羅馬尼亞擔心俄羅斯轟炸接近邊境。自7月份允許烏克蘭通過黑海出口穀物的協議因俄羅斯退出而中止以來，俄羅斯增加了對烏克蘭西南部與羅馬尼亞接壤地區的轟炸。

周一，烏克蘭聲稱有證據表明俄羅斯攻擊爆炸型無人機從周日到周一夜間在羅馬尼亞墜落。 布加勒斯特斷然否認了這一消息。但羅馬尼亞總統克勞斯·約翰尼斯並沒有掩飾他的擔憂。 他在與盧森堡首相澤維爾·貝特爾一起舉行的新聞發布會上說道：

“沒有任何零部件、無人機或任何武器的其他部分落進羅馬尼亞。 我們完全控制我們的國防空間。 我們已經檢查了一切，我可以讓民眾放心。 什麼也沒有落進羅馬尼亞。 但是，是的，我們很擔心，因為這些襲擊發生在距離羅馬尼亞邊境很近的地方。 就在今天，我們的國防部長告訴我有關在距我們邊境 800 米處已被核實的襲擊事件。 所以它非常非常接近羅馬尼亞。 ”

烏克蘭南部敖德薩地區州長奧列格·基佩爾 (Oleg Kiper) 9 月 6 日星期三上午宣布，俄羅斯無人機襲擊造成一人死亡。他報告稱港口和農業基礎設施也遭到毀壞。 俄羅斯軍隊發射用無人機襲擊了敖德薩地區的伊茲梅爾區”“近三個小時”。

他譴責稱，“不幸的是，有一人在醫院因傷勢過重而死亡”，並指出受害者只是一個無辜的農民。 自莫斯科7月終止允許烏克蘭通過黑海出口的糧食協議以來，多瑙河上的伊茲梅爾河港已成為烏克蘭農產品的主要出口路線之一。 但州長報告說，該港口和農業基礎設施遭到轟炸襲擊，當地行政建築也遭到瞄準。