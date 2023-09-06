布林肯再訪基輔時 烏戰前線俄羅斯導彈炸毀一平民市場

烏克蘭/美國/丹麥

俄羅斯今天對烏克蘭東部一座城市發動襲擊，造成至少16人死亡，這使得美國國務卿布林肯此時訪問基輔以支持烏克蘭反攻俄羅斯入侵蒙上陰影。烏克蘭總統澤連斯基譴責了這起襲擊事件，襲擊地點位於靠近戰場的科斯蒂安蒂尼夫卡市的一個市場、商店和一家藥店。至少16 人死亡，死者中有一名兒童，並有多人受傷。

烏克蘭東部戰場旁的科斯蒂安蒂尼夫卡市的一個市場2023年9月6日遭俄羅斯導彈襲擊炸毀。

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美國國務卿布林肯抵訪基輔時，烏克蘭一座市場遭到俄羅斯導彈襲擊。路透社引述烏克蘭總統澤連斯基說：“必須儘快擊敗俄羅斯的這些邪惡。”

美國國務院一位高級官員表示，布林肯預計將在為期兩天的訪問期間宣布美國新一攬子戰時援助計畫，價值超過 10 億美元。布林肯是自六月初反攻開始以來第一位訪問基輔的美國高級官員，布林肯與外交部長庫萊巴進行了會談，並將與澤連斯基會面。

布林肯今天站在庫萊巴旁邊說：“我們希望確保烏克蘭擁有它所需要的東西，不僅是為了在反攻中取得成功，而且還擁有它長期需要的東西，以確保烏克蘭具有強大的威懾力。”

據路透社說，布林肯在前往基輔的火車上還與丹麥首相梅特·弗雷德里克森舉行了會談。美國國務院發言人表示，布林肯感謝弗雷德里克森向烏克蘭捐贈 F-16 戰鬥機，並領導了一個培訓烏克蘭飛行員的國家聯盟。

丹麥和荷蘭上個月宣布，一旦飛行員接受飛行培訓，他們將立即供應 60 多架美國製造的 F-16，這是首批提供這些飛機的國家。

烏克蘭總統澤連斯基在電報群 Telegram 上發帖感謝盟友：“感謝勇氣。感謝團結。感謝武器。感謝世界的支持。”

據路透社說，自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國政府迄今已向烏克蘭提供了價值超過430億美元的武器裝備和其他軍事援助。但幾位共和黨總統候選人對美國的援助提出了質疑，引發了人們的擔憂：一旦美國 2024 年競選活動加劇，華盛頓是否仍會以同樣的水平支持烏克蘭。