布林肯與弗雷德里克森均突訪基輔 加大軍援烏克蘭

烏克蘭/美國/丹麥

美國國務卿布林肯今天突然訪問基輔，期間稱將宣布價值 10 億美元的新的援助，以幫助烏克蘭持續應對俄羅斯的入侵。稍早，丹麥首相昨天突訪基輔並向烏克蘭議會發表講話，此次訪問距離丹麥承諾向烏克蘭提供 F16 戰鬥機僅兩周多時間。

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法新社引述美國國務院一位高級官員稱："美國預計國務卿布林肯將在基輔宣布美國為烏克蘭再提供超過 10 億美元的新援金"。

這是布林肯自2022年2月俄羅斯入侵以來第四次訪問烏克蘭。

預計這位美國外交官將在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、總理德尼-奇米加爾（Denys Chmygal）和外交部長庫萊巴（Dmytro Kouleba）的會晤中討論烏克蘭的需求，尤其是軍事援助方面的需求。

據這位不願透露姓名的國務院官員保證說，華盛頓將繼續努力確保烏克蘭"擁有現階段戰鬥所需的一切"，他指的是基輔自 6 月以來對佔據烏克蘭南部和東部近 20% 領土的俄羅斯軍隊發起的反攻。據這位官員說，這涉及 "不僅用於打擊，而且用於實際突破俄軍設置的惡性防線的裝備"。

該官員稱，"空中打擊與防衛仍是重中之重"。據該官員稱，最近幾天和幾周，烏克蘭部隊在南部和東部都取得了令人印象深刻的進展。

據美國官員說："但我認為，最重要的是我們從烏克蘭軍隊自己那裡獲得真正的評估"。

法新社今天引據一名烏克蘭議員稱，丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）周二在基輔向烏克蘭議會發表講話。弗雷德里克森的訪問距哥本哈根承諾向烏克蘭提供 F16 戰鬥機僅兩周多時間。

據烏克蘭議員Iaroslav Jelezniak 在電報群Telegram 上報告，"丹麥首相梅特-弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在議會發表講話。"他在電報群上對丹麥首相說：“感謝你們提供 F-16 戰鬥機。”