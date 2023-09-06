烏克蘭戰時銜命的國防部長 今誓言奪回每一寸土地

烏克蘭

烏克蘭議會今天投票確認了對新任國防部長任命。烏克蘭新任國防部長烏梅羅夫誓言拼盡全力解放被俄羅斯佔領的烏克蘭“每一厘米”土地。

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烏克蘭新任國防部長魯斯特姆·烏梅羅夫在臉書頁面上誓言：“我們將解放烏克蘭國家的每一寸土地和我們每一個人。我將盡一切可能和不可能的方式來爭取烏克蘭的勝利。”

新任國防部長稱， “我們的計畫是勝利，沒有任何細微差別或討論。” 他再次堅稱，此時烏克蘭正在該國被佔領的南部和東部進行艱難的反攻。據部長稱，“那裡的人民正在期待我們”。

烏克蘭議會周三以多數票通過任命這位41歲的克里米亞韃靼人擔任國防部長。

民選官員 Yaroslav Zhelezniak 和 Iryna Guerashchenko 在 電報群Telegram 上表示，在 360 名議員（總共 450 名）中，有 338 人投票贊成澤連斯基總統提議的烏梅羅夫的國防部長任命。

烏梅羅夫迄今為止一直領導着負責國家財產基金，現在他的主要任務是為烏克蘭軍隊獲取更多武器與爭取勝利。烏梅羅夫是克里米亞韃靼社區的知名人物，該社區是一個來自烏克蘭半島的說土耳其語的穆斯林群體。 克里米亞於2014年遭俄羅斯吞併。

法新社說，這是一位位虔誠的穆斯林享有優秀談判者、謹慎和務實的聲譽。

除了烏克蘭語、俄語和英語外，這位青少年時期曾在美國留學的新部長是少有的能說流利土耳其語並多年來與穆斯林世界保持着良好聯繫的烏克蘭高級官員之一。他曾多次參與與俄羅斯人的敏感談判，特別是有關交換戰俘的談判。

來自克里米亞的烏克蘭總統辦公廳主任謝爾吉·萊奇琴科(Serguiï Lechchenko)的顧問向法新社評論說，“這是有史以來韃靼人擔任的最高國家官員職務”。

據萊琴科稱，這也是“一個美麗的政治姿態。這意味着不能原諒俄羅斯任何壞事，在克里米亞問題上絕不能妥協”，而自俄羅斯於 2022 年入侵烏克蘭以來，西方一些人想要推動基輔放棄這片領土給莫斯科以達成和平協議。

57 歲的前國防部長奧萊克西·雷茲尼科夫 (Oleksiï Reznikov) 仍將是烏克蘭抵抗 2022 年 2 月俄羅斯入侵的代表人物之一。但在烏克蘭國防部內部發生數起腐敗醜聞後，他不得不離職。

據媒體報道，烏克蘭總統幾個月來一直試圖尋找雷茲尼科夫的替代者，但幾位潛在候選人都拒絕受命。一位接近總統府的高級別消息人士告訴法新社，戰時的國防部長是“非常困難”的工作，很少有人自認為完美勝任，因此“沒有排隊現象”。

法新社稱，對烏梅羅夫的任命也受到烏克蘭反腐活動人士的歡迎，他們的意見對基輔的西方支持者很重要。