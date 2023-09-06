羅馬尼亞承認俄羅斯無人機部件墜落進羅馬尼亞境內顯微妙！

羅馬尼亞/俄羅斯/北約

羅馬尼亞國防部長安吉爾·蒂爾瓦爾周三表示，可能是俄羅斯無人機的部分機件墜落在羅馬尼亞領土上。兩天前烏克蘭稱俄羅斯無人機在這個北約成員國的領土上爆炸。羅馬尼亞迅即加以否認。羅馬尼亞總統今天稍早維持沒有俄羅斯武器部件掉落境內的說法，但稱對俄羅斯在邊境越來越多襲擊抱有擔憂。

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據路透社今天報道，羅馬尼亞稱可能有部分俄羅斯無人機部件落在羅馬尼亞領土上。

羅馬尼亞國防部長安吉爾·蒂爾瓦爾周三對 CNN 廣播公司 Antenna 3 表示：“我確認發現了可能是俄羅斯無人機部件的碎片。” 他說，該地區尚未組織撤離，因為沒有任何跡象表明這些部件構成威脅。他還表示將對這些碎片進行分析以確認其來源。

烏克蘭周一表示，俄羅斯夜間空襲多瑙河對岸的烏克蘭港口時，有無人機在羅馬尼亞爆炸。但羅馬尼亞國防部、外交部以及總統約翰尼斯·克勞斯早些時候都否認了有關俄羅斯無人機在羅馬尼亞領土上爆炸的消息，他們都表示俄羅斯的襲擊並未對羅馬尼亞領土造成直接威脅。

羅馬尼亞國防部長蒂爾瓦周三重申了沒有直接威脅的信息。他告訴阿格普雷斯，無人機可能在撞擊時並未爆炸，而只是墜落或無人機碎片落在羅馬尼亞領土上。

羅馬尼亞國防部長稱，“這並不讓我們高興，但我認為我們不能談論遭到攻擊。如我之前所說，我認為我們需要知道如何區分侵略行為和攻擊行為。”

據羅馬尼亞國防部發言人表示，搜索小組已經在該地區停留了幾天，而部長和其他國防部官員則與居民交談諮詢。

自去年入侵烏克蘭以來，莫斯科已對烏克蘭目標進行了遠程空襲。自7月份莫斯科放棄一項解除俄羅斯對烏克蘭黑海港口事實上封鎖的協議以來，莫斯科多次襲擊了與羅馬尼亞隔岸的多瑙河烏克蘭河港。

烏克蘭總統辦公廳主任安德烈·葉爾馬克本周一表示，這一事件表明有必要增加現代防空和遠程武器，以剝奪俄羅斯向烏克蘭發射無人機和導彈的能力。

烏克蘭曾多次報告稱，在戰爭期間，疑似俄羅斯武器飛越或撞向烏克蘭鄰國，其中包括簽署了共同防禦協議的北約成員國。最引人注目的事件是去年 11 月在波蘭邊境附近墜落的一枚導彈造成兩人死亡。但波蘭和北約盟國後來表示，這是一枚失控的烏克蘭防空導彈。