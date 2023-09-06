英國列瓦格納為恐怖組織

英國/瓦格納

英國內政部今天將俄羅斯僱傭兵瓦格納集團列為恐怖組織。英國稱即將提交議會的一項命令草案將允許將瓦格納的資產歸類為恐怖分子財產並予以扣押。英國法律指稱成為該組織的成員或​​支持該組織是非法的，最高可獲判 14 年監禁。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，英國內政大臣布拉弗曼 (Suella Braverman) 指控瓦格納集團“暴力且具有破壞性”，是普京領導下的俄羅斯在海外的軍事工具。

英國政府指控瓦格納在烏克蘭、中東和非洲參與了搶劫、酷刑和野蠻謀殺，並對全球安全構成威脅。

布拉弗曼直指“瓦格納是恐怖分子。她並稱，英國的法律簡單明而且清楚地表明了事實與立場。

英國的命令預計將於 9 月 13 日生效，此後，加入瓦格納或宣傳瓦格納、安排瓦格納集會或發表講話以及在公共場合攜帶瓦格納標誌將構成刑事犯罪。

瓦格納僱傭軍組織在敘利亞、利比亞以及北非和西非的許多國家開展活動。瓦格納從俄羅斯監獄招募了數千名囚犯前往烏克蘭作戰，為俄羅斯2022-2023年冬季侵略戰爭的攻勢提供了主要突擊力量。

今年6月，瓦格納頭目普里戈津在俄羅斯發動了一場短暫的叛變，被俄羅斯總統普京譴責為叛國罪。8月23日，瓦格納領袖普里戈津和他的高級副官在一次飛機失事中喪生。

英國於 2020 年曾頒令制裁普里戈津，再於 2022 年 3 月制裁了整個瓦格納集團，並於今年 7 月制裁了中非共和國、馬里和蘇丹與瓦格納有合作勾聯的個人和企業。

英國議會外交事務委員會的議員們是於今年七月份敦促對瓦格納集團旗下組織實施更有針對性的制裁。

法新社的報道稱，英國將把瓦格納列為恐怖組織，並將瓦格納集團列為受取締組織，並與伊斯蘭國恐怖組織（Islamic State）和基地蓋達恐怖組織（al-Qaeda）並列。

英國內政部長指控稱，在普京政權決定如何處理俄羅斯創造的怪物時，瓦格納充當打手，持續進行破壞活動，為達成克里姆林宮的政治目標效力。

根據英國反恐法取締瓦格納的草擬措施，該法將於明天在國會上公布。