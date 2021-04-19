歐洲12足球豪門另立門戶 球會協會強烈反對

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（法新社巴黎18日電） 歐洲12支職業足球豪門打算創「超級聯賽」（Super League）另立門戶，歐洲球會協會（ECA）今天表示「強烈反對」。

來自英超、西甲、義甲的12支豪門宣布創立超級聯賽的計畫，但遭歐洲足球總會（UEFA）與英格蘭、西班牙及義大利的足協痛批。

ECA發表聲明說：「作為全歐246支指標球隊的代表機構，ECA重申既有承諾，與歐洲足總合作發揚歐洲足總的球隊競技模式。ECA強烈反對超級聯賽採取的那種封閉式聯賽架構。」

ECA常被視為代表歐洲最有力球會的聲音，他們選在包括曼聯、皇馬、尤文圖斯等12支歐洲豪門球會宣布另立門戶、創建超級聯賽前表態。

這其中最引人矚目者莫過於義甲的尤文圖斯，球會主席阿涅利（Andrea Agnelli）本身就是ECA主席。身為超級聯賽創始球隊，尤文圖斯今天也證實他們退出ECA，阿涅利也辭去ECA主席一職。

尤文圖斯的發言人告訴法新社，阿涅利還一併辭去歐洲足總執委會委員。

包括皇馬、曼聯、尤文圖斯等職業足壇豪門另立門戶，宣布組建超級聯賽，賽制更趨近像是NBA等而非歐洲足球總會（UEFA）近1個世紀來的模式與結構，讓夙負盛名的歐洲職業足壇面臨分裂危機，也為國際足壇拋出超級震撼彈。

© 2021 AFP