歐洲6國研究：體育界虐童現象 比例男高於女

（法新社摩納哥27日電） 針對6個歐洲國家、1萬多名受訪者進行的研究報告今天公布，受訪者中有3/4童年時期從事體育活動時，曾遭受生理或心理上虐待，其中男童淪為受害者的可能性比女童更高。

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這份歐洲聯盟資助的研究顯示，兒童參加校外體育活動時，最常受到的虐待方式是精神虐待，從疏於稱讚到羞辱都有。

「體育界的虐童現象：歐洲統計數據」（Child Abuse in Sport: European Statistics）調查發現，有將近2/3受訪者表示曾受精神虐待，44%表示受過肢體暴力。

報告主要作者、英格蘭邊山大學（Edge Hill University）教授哈提爾（Mike Hartill）表示，調查結果顯示，歐洲負責治理體育界的人在保護兒童方面「做得太少」，必須做的遠遠不只制定政策而已。

這份研究由英格蘭邊山大學和德國伍珀塔爾大學（University of Wuppertal）主導，訪調在滿18歲之之前，曾參加體育活動的18至30歲民眾。

參與國際體育賽事的兒童受虐發生率最高，有84%受過某種形式的虐待。

這份報告訪調來自奧地利、比利時瓦隆尼亞區（Wallonia）、德國、羅馬尼亞、西班牙和英國共1萬302人。比利時的體育界兒童受虐發生率最高，有80%；奧地利的比率最低，但也有70%。

除了奧地利之外，幾乎所有國家的受虐比例都是男遠高於女。

© 2021 AFP