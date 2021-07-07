歐盟上修歐元區2021成長預估至4.8%

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（法新社布魯塞爾7日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission)今天大幅上修歐元區今年經濟成長預測，由原本的4.3%上修至4.8%。

隨着歐元區從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及相關封鎖措施的衝擊中恢復，歐盟執委會原本預估今年經濟成長4.3%。

歐元區這項經濟預測新數字追平了整體歐洲聯盟（EU）的數字，同時歐元區和整體歐盟2022年的經濟成長預估皆為4.5%。

歐元區去年經濟萎縮6.5%，歐盟整體則是萎縮6.0% ，雙雙創下歷史紀錄；如今兩者同時復蘇，成長幅度也可望寫下歷史紀錄。

歐盟執委會發表聲明說：「基於幾個因素，成長可望轉強。」首先是，第一季的經濟活動超乎預期熱絡。

「其次，有效的病毒防堵策略，以及疫苗接種有所進展，使得新增感染和住院病例減少，讓歐盟成員國得以重新開放經濟。」

同時，歐盟執委會也上修通膨預估。歐元區2021年通膨預估為1.9%，2022年為1.4%。

歐盟今年消費者物價增幅料稍微加速，來到2.2%，比春季預估值上修0.3個百分點，明年則是1.6%。

不過，歐盟執委會並未對此表達憂心；「2022年，這些壓力應該會逐漸減緩，因為生產緊俏的情況會解決，供需也將趨於一致。」

© 2021 AFP