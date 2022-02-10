歐盟下修今年歐元區成長預估

（法新社布魯塞爾10日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission ）今天表示，今年歐元區經濟成長將低於預期，主要因能源價格和供應鏈問題推升通膨，造成經濟從疫情中持續復蘇延宕。

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歐盟執委會表示，歐元區國內生產毛額（GDP）今年將成長4.0%，較3個月前預估的4.3%下修。

2022年通膨攀升幅度則將比預估的3.5%更高。

歐盟經濟事務執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）表示：「歐洲經濟今年冬天面臨多項不利因素，諸如迅速擴散的Omicron變異病毒，以及能源價格和供應鏈持續中斷帶動通膨進一步攀升。」

簡提洛尼表示，高物價可能持續強勁到今年夏天，之後隨着能源價格漲勢和供應瓶頸獲得緩解，通膨預期將下滑。

然而，在歐盟警告歐洲東部「地緣政治緊張局勢」明顯加劇對經濟的潛在威脅下，簡提洛尼強調，「不確定性和風險仍高」。

俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結了超過10萬兵力，引發西方國家憂心可能爆發的攻擊。

烏克蘭危機對來自俄羅斯的能源供應形成嚴重的不確定性，擁有27個成員國的歐盟約40%天然氣來自俄羅斯。

© 2022 AFP